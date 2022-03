Più volte su queste pagine abbiamo spiegato che se tutti vedessero un affare, quello non lo sarebbe. Mentre molti affollavano i borsini per vendere perchè iniziavano a fasciarsi non solo una volta, ma due o tre volte la testa, i mercati fra il 7 e il 9 marzo (nostre date di setup) hanno segnato un minimo rilevante, per il momento. I ribassi recenti, in ottica di 36/60 mesi, e la storia racconta anche molto ma molto meno, hanno visto l’indice azionario mondiale ritornare sui massimi ante crisi. In ottica di 5 e 10 anni chi compra (n.d.r. sempre l’indice mondiale) che risultati potrebbe attendere? Non solo se compra sul ribasso, ma in qualsiasi punto, guadagna con probabilità superiori all’80% (del 90% a 10 anni).

Il ribasso annuale dei mercati potrebbe essere finito, e ci sono 3 titoli sottovalutati che a Piazza Affari hanno già girato al rialzo.

La prossima settimana comunque, confermerà o meno la nostra tesi. Attenzione comunque, a quello che accadrà fra lunedì e martedì.

Quali sono i titoli?

Anima Holding, Banca IFIS e Unipol (MIL:UNI).

3 titoli sottovalutati che a Piazza Affari hanno già girato al rialzo

Il fair value è stato calcolato dal nostro Ufficio Studi dopo l’analisi dei bilanci degli ultimi 4 anni e avvalendosi di softwares e riviste specializzate.

Anima Holding, ultimo prezzo a 3,937. Fair value a 6,50 euro per azione. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 5,44. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 3,674, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 4,35 e poi 4,50/4,65. Nel breve, una chiusura giornaliera inferiore a 3,804 potrebbe far iniziare dei ritracciamenti.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 18,39. Fair value a 26 euro per azione. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 22,50. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 16,87, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 20,50 e poi 22,50/23,65. Nel breve, una chiusura giornaliera inferiore a 17,95 potrebbe far iniziare dei ritracciamenti.

Unipol, ultimo prezzo a 4,629. Fair value a 10 euro per azione. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 5,95. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 4,33, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 5,35 e poi 5,25/5,50. Nel breve, una chiusura giornaliera inferiore a 4,536 potrebbe far iniziare dei ritracciamenti.