Era da fine gennaio che non si vedevano quattro sedute consecutive al rialzo sul Dow Jones. Inoltre era da inizio novembre 2020 che non si vedeva a Wall Street una settimana con un guadagno così elevato.

Possiamo, quindi, dire che il ribasso è ormai alle spalle e che siamo pronti per ripartire verso nuovi massimi storico? Quanto a lungo potrebbe durare il rialzo in corso sui mercati azionari americani a Wall Street?

A queste domande cercheremo di dare una risposta, in termini di quello che potrebbe essere lo scenario più probabile, utilizzando gli strumenti dell’analisi grafica.

Prima, però, una sguardo alla storia. Diamo, quindi, un’occhiata al frattale previsionale. Come si vede dal grafico riportato qui di seguito ci aspettano alcune settimane laterali/rialziste. Dopo di che la direzione dovrebbe essere ancora al ribasso per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Quanto a lungo potrebbe durare il rialzo in corso sui mercati azionari americani a Wall Street? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 18 marzo a quota 34.754,93 in rialzo dello 0,80% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 5,50%.

Time frame giornaliero

Dopo una fase di debolezza, culminata con l’incertezza manifestata nel corso della seduta del 14 marzo, le quotazioni sono ripartire al rialzo invertendo in maniera decisa la tendenza in corso. Il Dow Jones, quindi, si è portato a contatto con l’obiettivo più probabile del rialzo in corso in area 34.947 (I obiettivo di prezzo). Su questo livello si decideranno le sorti delle quotazioni per le prossime settimane.

Una chiusura giornaliera superiore a 34.947, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al successivo più probabile in area 37.621 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 40.295 (III obiettivo di prezzo).

Solo la mancata rottura della resistenza seguita da quella al ribasso di area 33.925 potrebbe dare un nuovo impulso ribassista alle quotazioni.

Time frame settimanale

Dopo l’ottima settimana le quotazioni del Dow Jones si stanno portando a contatto con l’obiettivo più probabile in area 35.220. Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe far scattare una nuova gamba rialzista (linea tratteggiata) verso gli obiettivi indicati in figura.

In caso contrario potrebbe riprendere il cammino ribassista verso gli obiettivi indicati in figura (linea continua).

Per rispondere alla domanda iniziale, quindi, la durata del rialzo potrebbe essere determinata da quanto accadrà in corrispondenza dei livelli indicati sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale.

Approfondimento

