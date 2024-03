Più volte nei giorni/settimane scorsi abbiamo indicato la elevata probabilità che oggi la Banca centrale americana potrebbe lasciare i tassi invariati. Oramai, ogni qualvolta vengono pubblicati i dati riguardanti l’inflazione, ci si rende conto che è vero che stia rientrando ma rimane sempre a livelli che non permettono un taglio dei tassi. Al momento “un anticipo rispetto al dovuto” potrebbe creare “grossi scompensi” al ciclo ecoonomico. Sarebbe più nocivo un taglio dei tassi che l’attuale livello degli stessi e dell’inflazione. Dopotutto, negli ultimi mesi sembrerebbe sconfessata l’ipotesi di una recessione economica e ha preso sempre di più piedi quella dell’atterraggio morbido. La FED verso un nulla di fatto per oggi ma la maggioranza degli investitori continua a scommettere per tre tagli dei tassi nei prossimi mesi ad iniziare dal mese di luglio.

I livelli dei prezzi per mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 19 marzo si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.110,76

Nasdaq C.

16.166,79

S&P500

5.178,51.

Lo stato dei luoghi è immutato: probabilità elevate di un ritracciamento e di un’inversione ribassista solo con chiusure di questa settimana inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.478

Nasdaq C.

15.861

S&P500

5.053.

Per il momento i prezzi stanno congestionando inseime al Vix che non genera segnali chiari sulle possibili dinamche dell’azionario di breve termine.

La FED verso un nulla di fatto. Focus su American Express e Visa

Gran parte degli investitori da diverse settimana si è messa in una situazione di attesa. Infatti, molti oscillatori, sopo il forte rialzo dai minimi dell’ottobre scorso, sembrerebbero aver indicato una situazione di ipercomprato e la possibilità di un imminente ribasso. Questo movimento però si procrastina nel tempo creando anche un certo nervosismo degli addetti ai lavori. Fin dove potrebbe continuare questo rialzo? Dopo un andamento del genere potrebbe essere archiviato addirittura il rialzo di medio lungo termine? Al momento qualsiasi risposta sarebbe prematura anche se la storia e la statistica ci danno alcune indicazioni.

Il barometro di gennaio indica che la probailità è elevata che il 2024 chiuderà con un rendimento positivo. Lo studio delle serie stroiche dal 1898 ad oggi scommette che il rialzo di lungo termine inziato fra ottobre del 2022 e il marzo del 2023 potrebbe continuare per ancora alcuni anni.

Come valutano gli analisti American Express e Visa?

I dati delle raccomandazioni sono stati presi da Marketscreeener

American Express

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 30

Ultimo prezzo di chiusura 221 USD

Prezzo obiettivo medio 208,5 USD

Differenza / Target Medio -5,63%

Visa

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 39

Ultimo prezzo di chiusura 285 USD

Prezzo obiettivo medio 300,1 USD

Differenza / Target Medio +5,27%

