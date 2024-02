Una legge della fisica stabilisce che un movimento non è etermo, prima o poi tornerà sui suoi passi per almeno un pò, prima di riprendere la tendenza principale. Dalla scadenza del setup ner del 30 ottobre, i mercati americani e qulli internazionali sono saliti del 20% circa. Frattanto, il mese di gennaio con il suo barometro ha confermato che con probabilità del 94% l’anno in corso potrebbe chiudersi con un rendimento positivo. Questo indicatore stabilisce se l’anno potrà essere positivo o negativo, ma non indica la percentuale della performance.

Per quanto riguarda quest’ultima abbiamo chiesto aiuto alle serie storiche e all’abbinamento del quarto anno del decennio con il quarto anno del ciclo presidenziale americano. Questo abbinamento indica che in casi similari dal 1898 ad oggi, il rendimento annuale è stato fra il 7 e il 10%. Ad oggi Wall Street sale di circa il 4% da inizio anno. La forza ora sembra inarrestabile, ma la nostra esperienza ci fa dire che quello che potrebbe apparire scontato oggi, domani potrebbe cambiare. Quanta strada potrebbe fare ancora Wall Street nei prossimi 10 giorni? Ora andremo a definire i punti di supporto e resistenza di breve termine e a individuare i POC di più ampio respiro.

(POC) Punti dove si sono concentrati gli scambi maggiori

Questo è un valore molto importante perchè abbiamo notato che spesso i prezzi tornano su questi livelli e quindi fungono da resistenza o supporto.

I POC da inizio anno sono i seguenti:

Dow Jones

38.612,24

Nasdaq C.

15.580,87

S&P500

4.777.

Sui livelli attuali di Dow Jones e Nasdaq si stanno concentrando gli scambi maggiori da inizio anno. Fase di distribuzione in corso? Invece, lo S&P 500 potrebbe tornare nelle prossime settimane/mesi in area 4.777? Vedremo poi cosa accadrà.

Quanta strada potrebbe fare ancora Wall Street nei prossimi 10 giorni?

La seduta di contrattazione del 22 febbraio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.069,11

Nasdaq C.

16.041,62

S&P500

5.087,03.

Continuazione rialzista se la chiusura della seduta odierna sarà superiore ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.028

Nasdaq C.

15.538

S&P500

4.909.

Il prossimo setup di breve scadrà il 29 febbraio/ 1 marzo. Quali potrebbero essere gli obiettivi prima che inizi un ritracciamento? I nostri calcoli ci dicono che non si dovrebbe andare oltre un 2/3% dai livelli attuali. Robadiamo che i nostri calcoli statistici ci fanno dire che entro giugno la probabilità è che si possa ritornare sui prezzi di apertura annuale. Sarà così? Vedremo, anche le nostre statistiche a volte hanno preso cantonate (non esistono fatti che si verifichino con probabilità al 100%), per questo quello che conta su tutto e tutti è la tendenza dei prezzi.

Lettura consigliata

Ottima performance di un titolo azionario che a maggio pagherà un dividendo del 7%