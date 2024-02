2 titoli azionari per investire sul trend dell’Intelligenza Artificiale e che non fanno parte dei Magnifici 7

Nell’ultimo anno hanno fatto molto parlare i cosiddetti “Magnifici 7”, titoli che hanno trainato il rally del 2023 di Wall Street. Ne fanno parte Amazon, Alphabet, Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft e Meta, tutti veri e propri colossi del settore tecnologico che hanno saputo sfruttare a dovere anche trend come quello dell’Intelligenza Artificiale. Per chi vuole investire in quest’ultimo, tuttavia, ci sono anche delle alternative. A breve vedremo dei titoli azionari che permetteranno di farlo e che non sono parte delle già citate “Magnifiche 7”.

Un buon investitore è anche e soprattutto un ottimo osservatore. Qualcuno che si informa molto in merito al mondo circostante e anche agli ultimi trend.

Ad esempio, è risaputo che nell’ultimo biennio l’Intelligenza Artificiale sia uno degli argomenti più discussi in assoluto. Si pensi anche al grande successo fatto dal portale ChatGPT.

Molti trader vorrebbero provare a sfruttare questo trend investendo il proprio capitale in titoli azionari di aziende che utilizzano l’IA.

2 titoli azionari per investire sul trend dell’Intelligenza Artificiale

Proprio per questo, vediamo un paio di titoli azionari in cui potrebbe investire chi è interessato a cavalcare il trend dell’Intelligenza Artificiale, che secondo alcuni analisti potrebbe ancora rappresentare un forte fattore di spinta per alcuni titoli e per le loro azioni.

È importante ricordare che oltre ai “Magnifici 7” esistono molti altri titoli che permettono di sfruttare questo trend.

A breve ne scriveremo e vedremo anche l’attuale situazione di alcuni di questi e cosa dice in proposito il consenso degli analisti riportato dalla piattaforma Marketscreener.

Adobe Inc.

Ecco il primo dei 2 titoli azionari per investire su questo trend. Adobe è un’azienda specializzata nello sviluppo di software e che ultimamente sta investendo molto sull’Intelligenza Artificiale.

L’attuale prezzo delle sue azioni è 546.47 USD. Il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (numero 37) dà come raccomandazione media Accumulate e come prezzo target medio 645,4 USD.

International Business Machines Corp (IBM)

Questo è l’altro titolo che tratteremo oggi. IBM è un’azienda di servizi informatici che ha sperimentato e sta sperimentando molto nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e lo sta facendo anche in settori chiave come la sanità, il diritto e l’istruzione. Attualmente il prezzo di mercato delle sue azioni è a 183,4 USD.

Quali sono le attese su questo titolo? I 21 analisti del consenso riportato da Marketscreener raccomandano Hold e fissano il prezzo obiettivo medio a 180,9.

