Il linguaggio del corpo dice molto su di noi e sui nostri sentimenti. La comunicazione non verbale è istintiva e immediata nel senso proprio della parola. Mentre le parole vengono “filtrate” e ponderate tramite la ragione e l’intelletto, i nostri gesti sono decisamente più impulsivi. Il modo di porci davanti ad estranei, conoscenti, amici e parenti, rivela molto sia della nostra personalità sia dei nostri sentimenti. Non è un caso che moltissime compagnie d’assicurazione d’Oltreoceano abbiamo assunto dei professionisti della lettura del linguaggio del corpo. Segnali di menzogna possono infatti sventare numerosissime frodi alle assicurazioni, molto frequenti negli Stati Uniti.

Secondo un celebre sito americano di Lifestyle, il modo in cui abbracciamo spiega come ci poniamo nei confronti di chi abbiamo davanti. Vediamo allora alcuni tipi di abbracci e qual è il loro significato.

Se il partner ci dà un abbraccio così, forse è meglio iniziare a preoccuparsi e porvi subito rimedio

Il primo abbraccio che andiamo a trattare è quello che vede un individuo X, posizionatosi dietro ad un individuo Y, cingere con le braccia quest’ultimo a livello delle spalle. Questo è un tipo di abbraccio molto tenero che offre protezione ed indica un sentimento profondo.

L’abbraccio Back stroke

Questo tipo di abbraccio è detto della pacca sulla spalla”. L’individuo X si pone davanti all’individuo Y e il braccio di uno poggia sopra la spalla dell’altro, posizionando la mano sulla scapola altrui. Questo è un grande segno di fiducia perché nel nostro inconscio la schiena è la parte più vulnerabile del nostro corpo. Per questo motivo lasciare che qualcuno la cinga è indice di completa fiducia e abbandono.

Attenzione invece all’abbraccio che segue perché potrebbe essere un segno rilevatore da chiarire.

L’amichevole

Se il nostro partner ci abbraccia in questo modo soprattutto se non siamo davanti a persone terze, forse dovremmo approfondire la questione. In questo caso l’individuo X si pone a lato dell’individuo Y e con il braccio cinte le spalle dell’individuo Y.

Le letture di questo abbraccio possono essere diverse:

se è un amico ad abbracciarci, potrebbe esser segno dell’intenzione di passare da una relazione di amicizia ad una di tipo amoroso;

ancora, se è il partner ad abbracciarci, occorre distinguere. Se siamo in presenza di persone terze allora potrebbe non voler mettere in imbarazzo amici e parenti e quindi l’abbraccio sarà positivo. Laddove invece l’abbraccio sia di questo tipo anche nella riservatezza domestica, allora potrebbe essere un segnale di distacco.

