Le temperature sono calate e il freddo è purtroppo già arrivato in diverse zone del Paese. Finalmente abbiamo acceso i riscaldamenti o ci stiamo godendo il tepore del camino acceso. Cosa c’è di meglio di stare al caldo quando fuori piove o il vento freddo sembra entrarci fino alle ossa. Però un problema che ci troviamo spesso ad affrontare è la dispersione del calore.

Magari abbiamo infissi un po’ datati e ancora non li abbiamo sostituiti. O forse la nostra casa non è ben esposta a Sud e risentiamo della mancanza di luce solare. Insomma i motivi per cui una casa può essere sempre fredda e non trattenere il calore sono molteplici.

Per avere una casa sempre calda basta usare questo pratico trucco per non disperdere il calore

Abbiamo visto che è questa la temperatura ottimale da tenere in casa a novembre secondo gli esperti. Di giorno la temperatura non dovrebbe mai superare i 22° gradi, mentre di notte dovrebbe essere tra i 17° e i 18° gradi. Se però in casa entra sempre qualche spiffero è normale essere tentati ed accendere i riscaldamenti.

Questo però comporta un aumento spropositato in bolletta ma anche eventuali problemi di salute. Infatti come afferma il Ministero della Salute anche i sistemi di riscaldamento possono causare un incremento della frequenza di sintomi respiratori cronici. Per questo motivo si consiglia di mantenere una certa temperatura in casa e non superare determinati valori.

Quindi come facciamo a preservare il calore accumulato durante la giornata? Ecco prima di tutto sarebbe bene individuare i punti di eventuale dispersione. Gli infissi si posizionano spesso tra i responsabili, con spifferi che ci fanno sentire più freddo. Sostituiamoli se necessario, scegliendo dei doppi vetri o vetri più spessi se è possibile. E sfruttiamo il paraspifferi non solo per le finestre ma anche per la porta d’ingresso. Non serve per forza acquistarli possiamo crearli riciclando dei vecchi collant.

Quindi cosa fare?

Abbassiamo poi persiane e tapparelle appena comincia a fare buio, non aspettiamo la sera tardi. Ma per avere una casa sempre calda basta usare questo pratico trucco per non disperdere il calore. Non tutti ci pensano ma è davvero una soluzione efficace e ad un costo contenuto. Stiamo parlando delle tende che abbiamo praticamente tutti in casa. Invece di scegliere modelli con tessuti leggeri, per l’inverno optiamo per tende pesanti. In questo modo il tessuto più pesante farà da barriera e preserveremo il calore all’interno.

In commercio è possibile trovarne davvero di tutti i tipi, dalle trame e i colori più svariati. Se le acquistiamo online controlliamo sempre il materiale di composizione. Quelle di cotone andranno benissimo, oppure composte da un mix di fibre sintetiche e naturali. In più se vogliamo davvero preservare il calore in casa possiamo acquistare delle tende da appartamento termiche. Queste tende sono fatte di un materiale oscurante e isolante e i prezzi non sono neanche così elevati.

