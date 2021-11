Con l’abbassarsi delle temperature, stiamo passando più tempo in casa a guardarci qualcosa di bello, mentre restiamo al calduccio. Molti di noi, quindi, si trovano spesso alla ricerca di un film o una serie da guardare.

La scelta è davvero tanta, soprattutto per chi è abbonato ad un servizio di streaming. Quindi, se non si è esperti, è facile perdersi in mezzo a tutti questi titoli tra cui scegliere. Per poter capire cosa fa per noi, è bene seguire qualche consiglio utile.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ad esempio, chi ama i film storici sarà interessato a questo film che è considerato il migliore della storia. Oppure, chi non vuole dedicare troppe ore a serie e film vorrà conoscere le tre serie TV in streaming che possiamo vedere anche se abbiamo poco tempo.

Oggi diamo un altro consiglio e lo facciamo indicando un film che è adatto a tutti. Tante emozioni e risate in questo meraviglioso film disponibile oggi su Netflix, scopriamo di quale si tratta.

Il bel film da vedere

Oggi consigliamo a tutti “Scott Pilgrim vs. the World“. Si tratta di un adattamento del 2010 di un fumetto chiamato appunto “Scott Pilgrim”. Questo film racconta una storia molto particolare, che in maniera fantasiosa ci fa conoscere la vita di un adolescente canadese.

Scott Pilgrim è un giovane di 22 anni, che suona il basso in una band con i suoi amici. Un giorno incontra una ragazza, Ramona Flowers, e si innamora subito di lei. Tuttavia, gli ex fidanzati di Ramona sono molto aggressivi e attaccheranno Scott, sfidandolo in improbabili sfide. Tutti loro hanno, infatti, qualche superpotere particolare e Scott si troverà ad affrontare dure battaglie per sconfiggerli.

Tante emozioni e risate in questo meraviglioso film disponibile oggi su Netflix

Come si può notare, questo è un film molto sopra le righe, dove troviamo superpoteri e personaggi strambi e ciò dà origine ad una storia molto strampalata. Tuttavia “Scott Pilgrim vs. the World”, dietro queste apparenti stranezze, riesce ad essere una bella commedia romantica, che approfondisce bene i rapporti tra i personaggi.

Gli attori presenti in questo film sono bravissimi e molti di loro hanno avuto una grande carriera negli anni successivi. Il protagonista è Michael Cera, famoso anche per i film “Juno” e “Superbad”. Troviamo poi anche Chris Evans, celebre per aver interpretato Capitan America. Ci sono anche Brie Larson, Aubrey Plaza e Jason Schwartzman. Tutti questi interpreti hanno avuto brillanti carriere e hanno ricevuto il plauso di critica e pubblico anche per questo film.