3 strategie vincenti di investimento del magnate Warren Buffett

Come investire in Borsa? A volte può essere molto utile imparare dai migliori e certamente il magnate e miliardario Warren Buffett rientra tra questi. Scopriamo alcune delle sue più note strategie di investimento, che ne hanno fatto la fortuna.

Warren Buffett è uno degli uomini che si sono arricchiti maggiormente al Mondo grazie al trading e in particolare operando sui mercati azionari.

Le sue strategie di investimento hanno fatto scuola. Egli fu allievo di un altro importantissimo trader e cioè Benjamin Graham, autore di opere famosissime come l’Investitore Intelligente. Scopriamo quali sono le strategie che gli hanno permesso di accumulare la sua immensa fortuna.

3 strategie vincenti di investimento di Warren Buffett: la non diversificazione

Spesso viene consigliato di diversificare ed è certamente un consiglio valido. Tuttavia, Buffett ha sempre fatto il contrario.

Ciò non vuol dire che si debba emularlo, ma si può semplicemente prendere atto di ciò che egli ha fatto e cercare di capire come e se può essere utile ad aumentare il proprio capitale. Quindi, quando si parla di strategie di investimento, non bisogna mai copiare ma imparare a comprendere il ragionamento che c’è dietro e sfruttarlo a proprio vantaggio.

Fatta questa doverosa premessa, Buffett non ama diversificare i propri investimenti. Il portafoglio della sua Berkshire Hathaway è composto da non più di una cinquantina di azioni. La sua filosofia? “Scommesse” forti su poche aziende note per la solidità.

Individuazione di tre componenti

Da Graham, Buffett ha appreso la tecnica del value investing e quindi quando si appresta a fare un investimento tiene conto sempre di tre componenti: valore degli asset, dei margini allo stato attuale delle cose e la crescita attesa.

Mantenere sul lungo periodo

La fortuna di Buffett non è stata acquisita improvvisamente, ma è frutto di anni e anni di investimenti ben ponderati su una serie di titoli nei quali ha continuato a riporre fiducia anche nei tempi peggiori, tenendo conto degli ottimi fondamentali.

Ecco 3 strategie di investimento vincenti di Warren Buffett.

Lettura consigliata

3 incognite per i mercati nel 2024