3 incognite per i mercati nel 2024

Non è solo la situazione relativa ai tassi di interesse ad essere di vitale importanza per questo 2024. Scopriamo quali sono i fattori che potrebbero provocare grandi cambiamenti nei mercati nel corso dell’anno.

La scelta degli investimenti più propizi dipende molto anche dalla situazione geopolitica oltre che dallo scenario economico.

Non sorprenderà sapere che i due siano legati da un vero e proprio filo. Proprio per questo è importante tenere d’occhio le ultime novità dello scenario politico se si vogliono fare degli investimenti redditizi.

3 incognite per i mercati nel corso dell’anno: i conflitti

Ma quali sono le 3 incognite per i mercati nel corso dell’anno, escludendo la situazione relativa ai tassi di interesse? Un ruolo di grande importanza, ovviamente, deriva dalla situazione legata al conflitto tra la Russia e l’Ucraina, nonché a quello tra Israele e Palestina.

Anche la situazione tra la Cina e Taiwan è indubbiamente da tenere d’occhio. La prossima incognita riguarda invece proprio il Paese del Dragone.

La Cina

Secondo gli analisti, per il 2024 la Cina potrebbe conoscere un’espansione stabile ma moderata rispetto al periodo pre-pandemico.

Eurizon sottolinea che se la crescita del Paese seguisse le correnti stime – la previsione è del +4,5% – la Cina potrebbe essere un ”elemento di stabilizzazione non inflazionistica per il ciclo economico globale”. Quindi, non resta che attendere come si evolverà quesa situazione.

Le elezioni americane sono sempre più vicine

Siamo al termine del ciclo presidenziale americano e il 5 novembre avverranno le elezioni che decreteranno il prossimo Presidente degli USA.

Per i democratici alle primarie concorrono Joe Biden, Marianne Williamson e Dean Philips; per i repubblicani, invece, Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley, Asa Hutchinson e Vivek Ramaswamy. Secondo i più recenti sondaggi, al momento i favoriti dei due partiti sono rispettivamente Joe Biden e Donald Trump.

Indubbiamente, il risultato delle elezioni condizionerà i mercati. Pertanto, non resta che vedere cosa accadrà.

