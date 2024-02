Le Banche centrali non tagliano i tassi, almeno nel breve termine. I nostri calcoli statistici indicano che nel 2024 le probabilità sono davvero basse che i tassi area euro e dollaro difficilmente verranno rivisti al ribasso. E le probabilità per il 2025 sono altrettanto basse. Riteniamo infatti, che di volta in volta sia la Lagarde che Powell spiegheranno che l’inflazione sta rientrando ma rimarrà nei prossimi mesi ancora lontana dal 2%. E poi che la crescita economica rimarrà abbastanza sostenuta. Il PIL americano pubblicato di recente sembrerebbe già indicare questa strada. Poi si vedrà di volta in volta. Ora amdremo a monitorare azioni del Ftse Mib ben viste dagli analisti. Ci ruferimao a ENI, prima però facciamo una premessa sulle attuali dinamiche di Piazza Affari.

Il listino milanese sembra ben intonato al rialzo

Il Future, settimana scorsa ha toccato un nuovo massimo annuale in area 31.085, e questo swing sembrerebbe aver lasciato alle spalle la fase laterale delle ultime settimane. Sembrerebbe infatti che i pattern sia sugli oscllatori che sui prezzi stessi, siano pronti per un ulteriore allungo verso area 32.500/33.000 per/entro la scendenza del nostro primo setup annuale del 7 marzo.

Questa view sarà valida per i prossimi 7 giorni di Borsa aperta se non verrà violato al ribasso il minimo del giorno 1 febbraio a 30.670 e poi quello del 17 gennaio a 30.005. Poi di volta in volta andremo a individuare i supporti e le resistenze per le sedute successive.

Azioni del Ftse Mib ben viste dagli analisti

Le azioni ENI hanno chiuso la seduta di contrattazione del 2 febbraio al prezzo di 14,586. Nella prima settimana dell’anno hanno toccato il massimo a 15,66 e da quel livello è iniziata una discesa. In base ai criteri dell’analisi tecnica classica, per settimana prossima solo una chiusura superiore ai 15,04 potrebbe far ripartire il rialzo. Se non cambierà qualcosa nelle prossime settimane, l’obiettivo sembrerebbe essere posto in area 13,30 circa da dove passa una trend line partita sui minimi del amrzo 2023 a 11,14.

Sul sito Marketscreeber leggiamo questi giudizi degli analisti (sono 24): Accumulate con target a 17,44.