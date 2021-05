3 straordinari piante ornamentali estive dalle fioriture spettacolari che inonderanno di colori e profumi giardini e terrazzi

La bella stagione mette alla prova i nostri sensi, intensificando ogni profumo e colore. Splendidi fiori crescono con l’arrivo dell’estate, impossibili da non notare. Se desideriamo anche noi avere sotto gli occhi queste meraviglie della natura, allora non possiamo fare a meno di coltivare alcuni di questi esemplari sorprendenti. Ecco 3 straordinarie piante ornamentali estive dalle fioriture spettacolari che inonderanno di colori e profumi giardini e terrazzi.

La malvarosa, imprescindibile per un giardino da fare invidia

Tra i fiori più eleganti della stagione estiva non possiamo non consigliare la malvarosa. Chiamata anche alcea rosea, altea o malvone, fiorisce tra giugno e settembre. I suoi fiori sono di diverse forme. A volte ricordano le peonie, altre il garofano. Le colorazioni vanno dal bianco al giallo, dal rosa al rosso. Fiorisce abbondantemente, a patto che sia spesso esposta alla luce del sole. È perfetta per abbellire il giardino e i bordi delle aiuole.

La misteriosa e affascinante brugmansia per fioriture rigogliose

La brugmansia, o trombone degli angeli, è una magnifica pianta da decoro. I suoi fiori sono molto particolari, perché sono cadenti e con un po’ d’immaginazione potremmo paragonarli a delle trombe. I colori svariano dal bianco al giallo e al rosso. Fiorisce abbondantemente e per ben due volte: in primavera-estate e in autunno. Si trova bene sia esposta al sole che in posizione ombreggiata. Quando le temperature salgono è necessario innaffiarla con costanza.

La scabiosa è splendida e versatile

Una pianta alla quale non si può dire di no è la scabiosa, conosciuta anche come vedovina o vedovella. Si adatta benissimo sia alla messa in vaso che per adornare giardini e aiuole. È coltivabile dalla primavera fino all’autunno compreso, e una volta cresciuta non necessita di molta acqua. Preferisce l’esposizione alla luce diretta del sole, ma accetta anche un clima più fresco. Anche se il colore principale è il viola intenso vi sono varietà bianche e azzurre.

Sono queste le 3 straordinarie piante ornamentali estive dalle fioriture spettacolari che inonderanno di colori e profumi giardini e terrazzi. Se l’articolo è piaciuto si consiglia di approfondire la lettura cliccando qui.