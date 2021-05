L’estate è vicina, e quando arriva iniziamo puntualmente a sentirci tutti più stanchi e spossati. Ogni piccolo movimento sembra uno sforzo indicibile e perdiamo la voglia di fare ogni cosa.

La colpa di tutto questo è del caldo afoso che sfianca il nostro fisico. L’unica cosa da fare è trovare una soluzione efficace per combatterlo.

Bere e idratarsi è sempre un ottimo sistema per darci ristoro. Alcune bibite, poi, sono addirittura degli efficacissimi integratori naturali con mille e più proprietà benefiche.

Ecco qui una bevanda alternativa forse non nota alla stragrande maggioranza delle persone. Ma che può darci un grande aiuto in vista dell’estate. Questa bevanda esotica che tutti dovremmo conoscere è un integratore fenomenale per combattere il caldo e la spossatezza e affrontare le afose giornate estive.

L’elisir naturale che rigenera le energie

La soluzione ai nostri mali ci viene data da un ingrediente super rinfrescante. L’acqua di cocco. È un liquido trasparente che assomiglia alla classica acqua, ma si estrare dalle noci di cocco ancora verdi. Non è da confondere col più noto latte di cocco, sebbene si ricavino dallo stesso frutto.

Questo prodotto si acquista al supermercato nelle classiche confezioni Tetra Pak, in erboristeria o nei negozi di alimentari. E naturalmente anche online.

L’acqua di cocco è un’ottima alternativa agli integratori artificiali che si trovano in commercio. È fonte di sali minerali, soprattutto potassio, ma anche di vitamina C. Ha poche calorie e non contiene grassi, perfetta per chi è a dieta.

Nelle calde giornate estive è il nostro alleato ideale, perché in grado di rinfrescarci ma non solo. Infatti è anche molto dissetante e ci permette di recuperare le energie spese. Non per ultimo, ha un importante effetto idratante e depurante.

L’acqua di cocco non ha particolari controindicazioni. Se ne richiede solamente un consumo moderato per chi ha problemi di glicemia o ai reni.