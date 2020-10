Tutto sembra più buono se lo mettiamo sullo spiedino! È un modo di servire che piace a tantissimi. Sono facili da preparare e decorano la nostra tavola.

Spesso puoi prepararli in anticipo, cosi hai più tempo da passare con i tuoi ospiti. Anche i bambini mangiano più volentieri gli alimenti in versione spiedino, che altrimenti trovano meno attraenti.

3 spiedini golosi per un effetto wow. Ecco come sorprendere i tuoi ospiti!

Spiedini di gamberoni e avocado

Super facili da preparare e leggeri. Li puoi servire come un antipasto o un secondo freddo. Vediamo il procedimento.

Prendiamo gamberoni, li priviamo dalle teste, carapace e intestino. Li facciamo scottare in acqua bollente per un paio di minuti. Da parte prepariamo una marinata fatta di succo di lime, olio EVO, zucchero, sale, un po’ di peperoncino in polvere (può essere sostituito anche con della paprica affumicata). Immergiamo dentro la marinata i nostri gamberoni per una ventina di minuti per far amalgamare i sapori. Se li preparate in anticipo, potete conservarli in frigo.

Prima di servire, prendiamo un avocado, togliamo la buccia e il nocciolo. Tagliamolo in grandi tocchetti.

Componiamo gli spiedini, alternando i gamberoni con le fette di avocado. Mettiamo tutto sul in piatto di portata e serviamo!

Zucchine e polpettine di pollo

Questo è un piatto davvero gustoso! Per realizzarlo, ci occorrerà:

a) 500 gr di petto di pollo

b) 2 zucchine grandi (circa 400-500 gr)

c) 1 cipolla

d) prezzemolo

e) sale e pepe

f) mollica di pane

g) yogurt bianco

h) olio EVO q.b.

Dentro un robot da cucina, facciamo macinare il petto di pollo, cipolla, le spezie e il prezzemolo. Aggiungiamo 2 cucchiai di yogurt bianco. Lasciamo marinare tutto una mezz’oretta.

Nel frattempo, tagliamo le zucchine a rondelle spesse circa 2 cm. Poi mettiamole a marinare per una decina di minuti con un po’ di olio EVO, yogurt bianco, pepe e sale.

Torniamo al pollo. Dopo che tutti gli ingredienti si saranno insaporiti, formiamo le polpette. Nel caso in cui l’impasto dovesse essere troppo liquido, possiamo aggiungere un po’ di mollica di pane bagnata o del pan grattato.

Per completare, prendiamo gli spiedini e mettiamo alternate le zucchine e le polpettine di pollo. Adagiamo il tutto su una pirofila coperta dalla carta da forno. Mettiamoli a cuocere dentro un forno preriscaldato a 190 gradi per 20 minuti e poi li passiamo altri 5 minuti sotto il grill.

E ora passiamo al terzo dei 3 spiedini golosi per un effetto wow. Ecco come sorprendere i tuoi ospiti!

Patate e lardo di colonnata

Sono particolarmente attuali nelle serate fredde o come un contorno originale per un pranzo domenicale.

Prendiamo le patate novelle e le tagliamo a metà. Attenzione, la buccia va mantenuta per un effetto ancora più rustico. Per cui, una bella lavata preventiva è particolarmente indicata.

Mettiamole a marinare per 20 minuti insieme agli anelli di cipolla tagliati grossolanamente, rosmarino, sale, olio EVO. Vedrete che si formerà un liquido, che dobbiamo conservare.

Nel frattempo, tagliamo le fette di lardo di colonnata un po’ più spesse. Le possiamo sostituire anche con il guanciale, la pancetta fresca o quella affumicata. L’importante che non siano troppo salate.

Passiamo alla composizione degli spiedini. Un pezzo di patata, qualche anello di cipolla, una fetta di lardo e chiudiamo con un altro pezzo di patata, con la parte tagliata rivolta verso il lardo. In questo modo mettiamo due o tre patate su ogni spiedino, creando l’effetto di patata farcita. Teniamo i vari componenti belli stretti, nel modo che non si asciughino troppo durante la cottura.

Prendiamo la pirofila, versiamo dell’olio e adagiamo gli spiedini. La mettiamo nel forno preriscaldato a 220 gradi per 15 minuti. Dopodiché, li giriamo e abbassiamo la temperatura fino a 200 gradi, continuiamo la cottura per altri 40 minuti circa o di più, se sarà necessario. A metà cottura, aggiungiamo un po’ del liquido che hanno prodotto le patate durante la marinatura. Se non dovesse essere a sufficienza e vediamo che gli spiedini si stanno essiccando, aggiungiamo nella pirofila un po’ d’acqua. Et voilà!

Il segreto di un buon spiedino è la marinatura. Vale la pena di anticiparsi per la preparazione, per gustare un piatto davvero succulento!

