E’ tornato un momento ideale per le criptovalute e si potrebbe assistere a interessanti movimenti direzionali come già si sono verficati nel mese di luglio e agosto di quest’ anno. In base ai nostri studi, lo Staff di ProieziondiBorsa ritiene che questo sia il momento migliore e propizio di mettere in portafoglio il Bitcoin in vista di un rally anche del 50% se non del 100% di breve termine.

Quali sono i motivi di questa conclusione?

Sia grafici che per alcuni versi, fondamentali .

Il Bitcoin (BTC EUR) da inizio anno ha segnato il minimo a 3.512,21 ed il massimo a 10.512,90. In questo momento quota a 9.391 +2,63%.

Quali sono i probabili movimenti di breve e lungo termine?

Ora andremo a definire i livelli per mantenere il polso della situazione e quali sono i punti che porteranno ad accelerazioni dei prezzi e ad eventuali inversioni del trend in corso.

Mettere in portafoglio il Bitcoin in vista di un rally anche del 50% di breve termine

Nelle ultime settimane, proprio dal mese di luglio, i prezzi sembrano aver costruito una base di forte partenza appoggiandosi più volte ai supporti fra 8.300 e 8.700.

La chiusura di contrattazione di ieri è avvenuta sopra un’importante resistenza e potrebbe essere l’abbrivio di un forte movimento direzionale che potrebbe avere nel mirino il raggiungimento del massimo epocale di 16.670,70.

Come comportarsi? Cosa fare?

Quale strategia di investimento poter applicare da ora in poi?

Fino a quando non verrà rotto al ribasso il supporto di 8.663 l’obiettivo di breve termine (un paio di settimane) è posto in area 10.116,20 ed al superamento e tenuta si potrebbe vedere i prezzi esplodere fortemente verso l’alto.

Cosa fare quindi per chi al momento non è investito? Comprare a mercato con stop loss di breve termine a 8.8844 e di medio a 8.662 e mantenere le posizioni. Se la nostra view è corretta nei prossimi mesi (non oltre i 6) il Bitcoin potrebbe anche raddoppiarsi!

Come al solito si procederà per step.