Come scritto nei giorni scorsi sulle nostre pagine, “un ottimo punto da dove ripartire al rialzo era fra 25.150 e 24.570 ed è proprio in quest’area che con probabilità del 75% attendevamo una nuova forte ripartenza per poi puntare a 26.700/27.500 per/entro la prima decade di settembre.” Attenzione, sotto 24.570, le cose si potrebbero complicare. Il minimo odierno per il momento è stato a 24.565 e nel momento in cui scriviamo i prezzi si sono portati a 25.200 circa.

A questo punto, non dobbiamo far altro che attendere la giornata di domani, per capire se il rimbalzo atteso fra lunedì e martedì di questa settimana, porterà o meno ad un’automodifica rialzista dello scenario atteso.

Durante il recente ritracciamento, abbiamo notato 3 titoli a bassa capitalizzazione che hanno continuato a mostrare una certa forza relativa. Sui supporti abbiamo intravisto degli acquisti interessanti. Oggi, infatti andiamo a indicare 3 small cap sottovalutate a Piazza Affari che ora potrebbero partire per rialzi anche del 50%.

Ci riferiamo a Alfio Bardolla, Eurotech e Immsi.

3 small cap sottovalutate a Piazza Affari che ora potrebbero partire per rialzi anche del 50%

Il titolo Alfio Bardolla (MIL:ABTG) in questo momento quota al prezzo di 3,30 euro, in rialzo del 3,45% rispetto alla seduta precedente. Il fair value stimato è a 6,10 per azione. Per chi non possiede il titolo, comprare a mercato con stop loss a 3,05 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi verso 4,20/4,75.

Il titolo Eurotech in questo momento quota al prezzo di 4,698 euro, in rialzo del 2,31% rispetto alla seduta precedente. Il fair value stimato è a 10 euro per azione. Per chi non possiede il titolo, comprare a mercato con stop loss a 4,43 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi verso 5,63/6,50.

Il titolo Immsi in questo momento quota al prezzo di 0,542 euro, in rialzo dell’1,50% rispetto alla seduta precedente. Il fair value stimato è a 2,50 per azione. Per chi non possiede il titolo, comprare a mercato con stop loss a 0,498 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi verso 0,67/0,81.