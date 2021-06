È ufficialmente arrivata l’estate e si avvicinano finalmente anche le tanto desiderate vacanze.

Chi si allontana da casa per qualche giorno o settimana deve fare però i conti con un problema non da poco.

Dovremo, infatti, lasciare incustodite tutte le piante ed i fiori che abbiamo accudito e nutrito con così tanta passione durante l’anno.

I più fortunati avranno sicuramente delle persone fidate che se ne prenderanno cura, ma chi non ha questo vantaggio dovrà trovare per forza delle soluzioni.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

In questo breve articolo vedremo proprio quale è il rimedio infallibile per non far seccare le piante mentre siamo in vacanza a rilassarci.

Alcuni consigli preliminari

Prima di capire quale sia la strategia più giusta da adottare dobbiamo considerare quanto tempo staremo via da casa.

Per periodi brevi di assenza, nell’ordine di 2-3 giorni, basterà annaffiare più abbondantemente concentrando maggiore acqua nei sottovasi.

Se invece parliamo di periodi più lunghi come ad esempio una settimana, possiamo utilizzare delle semplici bottiglie di plastica piene di acqua. Basterà inserirle capovolte nel terreno, praticando dei grossi fori nel tappo se la pianta ha bisogno di molta acqua, dei fori più piccoli nel caso contrario.

Inoltre, è molto importante garantire loro la giusta quantità di luce, aria ed umidità.

Quindi cerchiamo di predisporle in un punto della casa dove ci siano ricircolo d’aria ed una buona esposizione al Sole, meglio ancora se mezz’ombra.

Poi lasciamo un secchio pieno d’acqua in mezzo ai vasi per creare un microclima umido.

Il rimedio infallibile per non far seccare le piante mentre siamo in vacanza

Nel caso in cui le nostre vacanze durino più di 10 giorni, bisogna invece procurarsi una stuoia filtrante.

Dopo averla inumidita possiamo stenderla sul lavello della cucina disponendovi sopra i vasetti delle piante.

Immergiamo poi il lembo finale del telo in una bacinella colma d’acqua.

In questo modo quest’ultima filtrerà costantemente all’interno del tessuto garantendo sempre la giusta quantità di umidità.

Approfondimento

Ecco le 5 piante più belle dell’estate che sopportano il caldo e che renderanno i nostri balconi colorati e sgargianti da fare invidia.