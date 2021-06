Nei giorni scorsi, il Ftse Mib Future ha raggiunto il massimo annuale a 25.735. Il minimo annuale invece, è stato segnato a 21.078. Cosa attendere nei prossimi giorni? Oggi, giorno delle tre streghe si assiste ad un ribasso e i prezzi in questo momento si portano a 25.305 -0,96%.

25.735 è stato il massimo annuale oppure dobbiamo attendere nuovi massimi nei prossimi giorni e settimane? Sgombriamo subito il campo affermando che il ritracciamento è un’occasione di acquisto a Piazza Affari ed ecco i titoli da mettere in portafoglio.

Nei prossimi paragrafi andremo a indicare i livelli da monitorare ed i titoli da comprare in vista di ulteriori rialzi.

Fin dove potrebbe ritracciare il Ftse Mib Future nei prossimi giorni?

Il 22 giugno scadrà un’importante setup annuale e in questa data potremmo già assistere ad un nuovo swing rialzista. Pericoloso altrimenti, perchè il ribasso potrebbe durare fino al 3/5 luglio almeno.

Un ottimo punto da dove ripartire al rialzo è fra 25.150 e 24.570 ed è proprio in quest’area che con probabilità del 75% attendiamo una nuova forte ripartenza per poi puntare a 26.700/27.500 per/entro la prima decade di settembre.

La mancata tenuta di 24.570 invece, avrebbe come obiettivo l’area di 23.405 (la probabilità che venga raggiunta è del 57%) e gli obiettivi di settembre in questo caso slitterebbero per il 5 ottobre.

In entrambi i casi, il ritracciamento è un’occasione di acquisto a Piazza Affari ed ecco i titoli da mettere in portafoglio:

Banca Mediolanum Generali Assicurazioni Intesa Sanpaolo, Stellantis, Unicredit. Fra le small cap preferiamo titoli molto sottovalutati ai livelli attuali: Abitar In, Alfio Bardolla, Caltagirone, Cyberoo, Esautomotion, Eurotech, Exprivia, Fos, Immsi, IGD, Officina Stellare, Openjobmetis, Triboo, ecc.

Per l’analisi odierna scegliamo Stellantis (MIL:STLA) e Immsi.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,76. Fair value a 28 euro per azione. Il ritracciamento potrebbe portarsi fra 16,76 e 16,02. Quest’area è un’occasione di acquisto di breve, medio e lungo termine. Stop loss a 15,23.

Immsi, ultimo prezzo a 0,535. Fair value a 2,50 (per il DCF a 8,25) almeno euro per azione. Il ritracciamento potrebbe portarsi fra 0,535 e 0,505. Quest’area è un’occasione di acquisto di breve, medio e lungo termine. Stop loss a 0,485.

Si procederà per step.