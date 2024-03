Siamo in un momento molto particolare e i mercati si stanno presentando alla prima data dei nostri setup annuali con un massimo annuale per il momento. Le date più importanti sono appunto il 7/8 marzo e poi abbiamo sempre una data secondaria annuale che scade il 25 marzo. Secondo i nostri calcoli di probabilità, entro il prossimo trimestre potrebbe essere segnato un minimo anche inferiore al primo. Questo potrebbe significare che i mercati dai livelli attuali potrebbero scendere anche del 7/10%. Come al solito ogni previsione poi andrà monitorata con la tendenza dei prezzi. Una previsione al ribasso non si avvererà mai con una tendenza rialzista e viceversa. Ecco perchè le previsioni non vanno mai tradate da sole. In base alle raccomandazioni degli analisti chi sarebbe più sottovalutata fra Snam e Italgas? Queste due azioni solitamente vengono definite come difensive all’interno del paniere del listino milanese. In sostanza si ritiene che in caso di discesa possano performare meglio rispetto agli altri o andare addirittura controcorrente.

Come si valuta un’azienda?

Ogni azienda ha un ciclo che passa dall rallentamento/contrazione degli utili ad una fase di miglioramento/crescita. Per avere un’idea chiara si dovrebbero analizzare i bilanci almeno degli ultimi 4/5 anni. Le voci più importanti sono i debiti, i fatturati e gli utili. Un ruolo importante secondo gli analisti viene rivestito anche dal management aziendale. Con questi dati gli analisti esprimono i loro giudizi/raccomandazioni fissando un obiettivo di prezzo (target price).

In base alle raccomandazioni degli analisti chi sarebbe più sottovalutata fra Snam e Italgas?

NB Le raccomandazioni degli analisti sono state lette sul sito Marketscreener e i giudizi indicati potrebbero cambiare nei prossimi/giorni settimane.

Snam, negli ultimi giorni si è mossa intorno al prezzo di 4,339. Da inizio anno ha segnato il minimo a 4,275 e il massimo a 4,791.

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 19

Ultimo prezzo di chiusura 4,339 EUR

Prezzo obiettivo medio 5,103 EUR

Differenza / Target Medio +17,60%

Dal nostro punto di vista grafico e dei dettami dell’analisi tecnica classica, solo un ritorno stabile sopra 4,80 potrebbe far ripartire i rialzi di lungo termine (massimo crescente su base trimestrale).

Italgas, negli ultimi giorni si è mossa intorno al prezzo di 5,11. Da inizio anno ha segnato il minimo a 5,005 e il massimo a 5,36.

Raccomandazione media Accumulate Numero di analisti 14 Ultimo prezzo di chiusura 5,11 EUR Prezzo obiettivo medio 5,961 EUR Differenza / Target Medio +16,65%

Dal nostro punto di vista grafico e dei dettami dell’analisi tecnica classica, solo un ritorno stabile sopra 5,36 potrebbe far ripartire i rialzi di lungo termine (massimo crescente su base trimestrale). NB I livelli grafici indicati in questi articoli potrebbero variare di mese in mese.

Lettura consigliata

Dove e in quali Paesi investire nei prossimi mesi secondo Eurizon