La bellezza di una casa si vede soprattutto dai dettagli. La cura con cui abbiamo scelto i quadri, i colori delle pareti o la fantasia di un tappeto raccontano tanto di noi.

Il tappeto, in particolare, è forse uno degli elementi imprescindibili all’interno di una casa. Ci si affanna per scegliere armadi, tende e specchi, ma una casa diventa davvero tale solo quando ci sono i tappeti.

Questi ultimi, infatti, hanno il grande potere di trasformare l’abitazione in un ambiente caldo, ospitale e accogliente. Oltretutto, ne esistono di diversi tipi, per tutti i gusti e le stagioni.

Passando spesso sopra ai tappeti, però, potrebbe capitare di macchiarli. Aloni di cibo, bevande, grasso, sangue e chi più ne ha più ne metta.

Lavare i tappeti in lavanderia, però, è una spesa non di poco conto. Il prezzo del loro lavaggio, infatti, è calcolato in base al loro peso. Quindi, tanto più peserà il tappeto, quanto più dovremo pagare per lavarlo.

Per evitare di sperperare denaro in questo modo, oggi consiglieremo un metodo molto veloce e fai da te. Solo così igienizzeremo in autonomia i nostri tappeti e non avremo bisogno della lavanderia.

3 semplici passi per lavare i tappeti in lavatrice o a secco comodamente a casa

Il modo più facile e veloce per eseguire questa operazione prevede l’utilizzo della lavatrice. Per evitare di rovinare il pelo dei nostri tappeti, però, dovremo fare attenzione a rispettare alcune regole di base.

Dopo aver inserito il tappeto in lavatrice, dovremo assicurarci di non impostare mai una temperatura maggiore di 30°.

Il secondo consiglio è quello di non avviare la centrifuga, per evitare di strizzare troppo i tessuti.

Infine, dovremo ricordarci di far asciugare molto bene i tappeti, per non permettere loro di trattenere l’umidità. Questi 3 semplici passi per lavare i tappeti in lavatrice ci garantiranno un ottimo risultato. In ogni caso, consigliamo di controllare sempre l’etichetta presente sul tappeto.

Lavaggio a secco senza l’utilizzo d’acqua

A questo punto potrebbe sembrare incredibile ma esiste un metodo ancora più veloce per il lavaggio dei tappeti. Riguarda l’utilizzo di detergenti specifici, ovvero le classiche schiume a secco.

Si tratta di prodotti pensati proprio per questo tipo di pulizia, che possono eliminare anche le macchie peggiori. Sarà sufficiente spruzzarne un po’ sulla parte da trattare e poi aspettare che il prodotto agisca.

Ovviamente, dovremo fare attenzione a leggere le etichette del prodotto e del tappeto, per non danneggiare i tessuti.

Ricordiamo, inoltre, che potremo eliminare i peli di cani e gatti da tappeti e divani solo eseguendo una semplice azione quotidianamente.

