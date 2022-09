La moda è uno di quegli ambiti in continuo mutamento ed evoluzione. Basta vedere ai decenni passati per ricordarsi come fossero in auge capi ora del tutto fuori moda. Spesso e volentieri la moda propone outfit scomodi e poco valorizzanti, ma non è sempre così. Basti pensare ai pantaloni a vita bassa o alle scarpe da skate. Entrambi questi capi non sono il massimo per chi non è alto. Accorciano le gambe e fanno sembrare infatti più bassi.

A volte, però, è la stessa moda che propone indumenti comodi e perfetti se vogliamo migliorare la nostra apparenza ed è questo il caso del capo di cui parliamo oggi. Snellisce e valorizza i fianchi, infatti, questo capo comodo che ritorna alla moda dopo vent’anni.

Quando lo street style detta le regole

Negli ultimi trent’anni lo stile street e urban si è inserito di forza anche sulle passerelle. Così pantaloni strappati, sneakers e felpe sono diventati capi adatti a ogni occasione. In molti casi questo stile è morbido e oversize, poco adatto a mettere in risalto le curve femminili. Possiamo per esempio indossare abiti sciancrati oppure pantaloni che slanciano e ci fanno sembrare più alte.

Se siamo anche noi di quelle che amano valorizzare i punti di forza e nascondere quelli deboli, dobbiamo conoscere la nuova tendenza dell’autunno. Stiamo parlando delle tute in velluto, Queste tute coloratissime e morbide hanno conquistato gli anni Duemila e sono state indossate da cantanti e attrici famose. Perfette per stare comode in casa, sono anche adatte per chi ha uno stile casual.

Snellisce e valorizza i fianchi questo capo autunnale all’ultima moda

La novità di queste tute è la loro vestibilità aderente e sensuale, che valorizza i fianchi e il sedere. La vita bassa mette in risalto la pancia e la parte alta aderente il seno. Grazie ai colori super femminili come il rosa, l’azzurro e il giallo sono perfette se amiamo uno stile estroso e glamour. Ma le comodità di queste tute non sono finite.

Grazie al materiale in cui sono fatte sono comode e caldissime. Il velluto è perfetto per le mezze stagioni, perché ci ripara dai primi freddi senza esagerare. Il consiglio che diamo a chi vuole indossare questo stile di tuta è di abbinarle sapientemente con gli accessori. Abbinate con scarpe e borse di qualità potremo anche noi avere uno stile per niente casalingo e sciatto, ma di gran classe.

