Il Mondo dei social ha modificato la nostra vita e il modo di relazionarci con il prossimo.

In passato prediligevamo le conversazioni faccia a faccia o le lunghe chiamate dal telefono di casa con le persone che non sentivamo da tempo. Ora, invece, la nostra comunicazione si basa principalmente su messaggi in tempo reale, note vocali e commenti alle famosissime stories. Certo, tutti amiamo trascorrere del tempo in compagnia di amici e parenti, magari seduti al tavolino di un bar. Tuttavia, i cellulari e la tecnologia in generale hanno drasticamente modificato i nostri rapporti sociali.

In questo contesto fatto di App e scambi di informazioni a livello globale, si presenta anche un problema ben importante: gli hacker.

Gli hacker usano spesso le loro conoscenze informatiche per intrufolarsi nei profili altrui, minacciando le povere vittime o utilizzando i loro dati. Negli ultimi anni, il fenomeno si è diffuso sempre di più, creando non poco scompiglio a livello internazionale. Una delle App più bersagliate è Instagram, che conta un numero di utenti davvero ampio.

Ecco perché è importante proteggere il nostro profilo Instagram e prevenire eventuali hackeraggi. Ma come possiamo fare? Vediamo alcuni semplici trucchetti.

3 semplici ed efficaci strategie per proteggere il nostro profilo Instagram dagli hacker senza dover scaricare inutili App

Per prima cosa, iniziamo dalla sezione Sicurezza presente nelle Impostazioni dell’Applicazione. Basta cliccare inizialmente proprio su Sicurezza e poi su Attività di accesso. In questo modo, vedremo tutti i dispositivi con cui si è effettuato l’accesso ad Instagram con il nostro profilo. Se notiamo qualcosa di strano, clicchiamo sui 3 puntini a destra e proseguiamo con Esci. Inoltre, meglio cambiare la password e disconnettere il profilo dai dispositivi sospetti. Attenzione però ad un dettaglio molto importante, che potrebbe trarci in inganno. È difficile che la localizzazione sia precisa al 100%, per cui non lasciamoci fuorviare se la posizione risulta inesatta. L’importante è valutare caso per caso, come nell’ipotesi in cui l’accesso risulti effettuato in un altro Stato, da un dispositivo che non abbiamo mai avuto.

Passiamo alla seconda strategia, molto utile ai fini preventivi: l’Autenticazione a due fattori. Scopriamo di cosa si tratta.

Autenticazione a due fattori e password

Questa impostazione consente di conoscere ogni movimento sospetto che si verifica nel nostro profilo.

Basta selezionare “inizia” e scegliere la modalità che riteniamo più opportuna tra la possibilità di scaricare una App o l’invio di un sms. Ogni volta che qualcuno effettuerà l’accesso da un cellulare, pc o tablet non riconosciuto, Instagram ci avviserà immediatamente. Andiamo all’ultimo consiglio da seguire, che è il più semplice ma forse anche il più importante. Ci riferiamo alla modifica della password, che dovrebbe avvenire all’incirca ogni mese. Non serve scaricare App e spendere soldi inutilmente, ecco 3 semplici ed efficaci strategie che garantiranno al nostro profilo tutta la protezione necessaria.

Approfondimento

Attenzione alla truffa via email che si spaccia per una nota banca e ci ruba i dati