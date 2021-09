Capita spesso di non poter uscire durante il fine settimana, magari per il cattivo tempo. Ecco allora che potrebbero essere molto utili questi 3 semplici e geniali trucchi fai da te da utilizzare in casa nel weekend. Si tratta di 3 progetti facilmente realizzabili e che richiedono l’utilizzo di cose abbastanza comuni e reperibili in casa.

Tutto ciò di cui avremo bisogno sono molta fantasia, qualche strumento del mestiere e un po’ di pazienza. Vediamo di cosa si tratta allora.

3 semplici e geniali trucchi fai da te da utilizzare in casa nel weekend

Una simpatica testiera da letto

A volte ciò che si percepisce è meglio di ciò che esiste realmente. A questo proposito possiamo realizzare una testiera per il nostro letto in stile “trompe l’oeil” senza troppi sforzi. Basterà innanzitutto creare un semicerchio con la vernice sul muro al centro del letto. Per far ciò piazziamo un chiodo al centro e leghiamo una corda delle dimensioni giuste per realizzare il nostro semicerchio, avendo legato prima una matita all’estremità. In alternativa al chiodo, si potrebbe usare un nastro adesivo extra forte che terrà la corda al suo posto.

Dopo aver disegnato il contorno, con un piccolo pennello creare un bordo preciso nella parte superiore del semicerchio. A quel punto si può utilizzare un rullo o un pennello più grande per riempire il resto della forma con della vernice ed eventualmente creare delle decorazioni a piacimento.

Realizzare semplici mensole

Una casa libera dal disordine è una casa felice. Una soluzione semplice ma altamente efficace per il fai da te e la decorazione è quella di montare mensole per liberare spazio in qualsiasi stanza. Spesso le cose semplici sono anche quelle più funzionali e basterà un trapano, qualche fischer e un avvitatore per sbarazzarsi di quegli ingombri che rendono la nostra stanza anche più piccola di quello che è in realtà. Ecco l’occorrente:

Metro a nastro retrattile

Rilevatore elettronico di fili e tubi (importante per evitare di bucare tubi o tagliare fili elettrici)

Trapano, fischer e viti

Martello (per inserire i tasselli)

Avvitatore (o cacciavite)

Un tocco di colore ad un vecchio mobile

Nel nostro appartamento potremmo avere un vecchio mobile in legno, come una cassettiera, una credenza o un armadio che sembra datato e ha bisogno di un nuovo look. Una semplice mano di vernice per mobili potrebbe essere la soluzione per far sembrare nuovo di zecca qualcosa di vecchio. Il procedimento è davvero semplice e banale. Si basa sull’uso di un colore pastello (come il rosa ad esempio) che di fatto trasformerà il nostro austero e malandato armadio in un mobile trendy e colorato, magari per la stanzetta dei nostri figli. Tutto ciò di cui avremo bisogno sarà della vernice per legno, un po’ di carta vetrata e ovviamente un buon pennello.