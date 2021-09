Portare in tavola una preparazione perfetta è il desiderio di tutti coloro che si cimentano tra i fornelli.

Che sia un primo piatto o un dessert, la speranza è sempre quella di ottenere il consenso di tutti i commensali.

Per i più golosi, un’attenzione particolare è rivolta ai dolci.

Dall’infinito menù delle ricette che si srotola davanti a noi, non dobbiamo far altro che scegliere il dolce giusto per noi e per le nostre esigenze.

Gli amanti del tiramisù, ad esempio, non possono perdersi questa ricetta eccezionale, veloce e senza uova.

Chi, invece, vuole farsi coccolare dal sapore genuino delle preparazioni alte e soffici, ecco la torta semplicissima da fare durante quest’autunno.

Insomma, un modo per soddisfare i palati di grandi e piccini lo si trova sempre.

Soprattutto, se a consigliarci i trucchi del mestiere sono le nonne. Fonte preziosa di metodi veloci e funzionali per evitare situazioni spiacevoli.

Ad esempio, ecco i trucchetti imperdibili della nonna per rimediare ad una torta venuta male.

Per donare più intensità al sapore della nostra torta e renderla eccezionale e ricca di gusto, esistono diverse strategie, più o meno conosciute.

5 facilissime astuzie di cucina per esaltare il sapore di qualsiasi dolce in 1 minuto

Per aromatizzare una torta e renderla più appetitosa e golosa possiamo farci aiutare dagli aromi artificiali, oppure da aromi naturali e spezie.

Le spezie sono un vero asso nella manica per migliorare il gusto delle preparazioni classiche come la pasta frolla o i dolci fatti in casa. Ovviamente, la spezia si dovrà scegliere in base al dolce e agli altri suoi ingredienti.

Probabilmente la cannella è l’ingrediente tra i più conosciuti ed utilizzati per aromatizzare i dolci. Tuttavia, in pochi sanno che questa spezia si sposa alla perfezione con altri ingredienti come lo zenzero o i chiodi di garofano. Non bisogna avere timore di mescolarli insieme. Ovviamente, bisognerà fare attenzione alle dosi per evitare che un solo ingrediente sovrasti tutti gli altri. Si consiglia, poi, di utilizzare la cannella in polvere negli impasti e in stecca durante la preparazione di creme o bevande.

Quando si parla d’aroma nei dolci non si può non parlare di vaniglia. In bacca o in semi, questa spezia rende unico e profumatissimo ogni impasto.

Un pizzico di zenzero secco in polvere conferisce alla torta un gusto leggermente piccante, fresco e originale.

Abbinanti con zenzero e cannella, anche i chiodi di garofano possono rivoluzionare la classica torta o crostata. Attenzione, però, sempre a non eccedere con le quantità, perché sprigionano un aroma intenso.

Mai pensato di aggiungere un pizzico di sale all’impasto? Un trucchetto geniale, facile e veloce suggerito dalle nonne. Un utile compromesso per chi non ha a portata di mano le altre spezie. Ne basterà davvero un pizzico per esaltare i sapori e amplificare il gusto del nostro dolce. Dunque, ecco svelate le 5 facilissime astuzie di cucina per esaltare il sapore di qualsiasi dolce in 1 minuto