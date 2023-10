3 Rolex che non verranno più prodotti dopo il 2023: ecco il loro valore e quali altri esemplari non vedremo più

Gli orologi sono da sempre un investimento sicuro perché mantengono o incrementano il valore negli anni. Ogni anno alcuni modelli escono dalla produzione, bisogna quindi scoprire cosa succede in seguito. Quanto valgono questi esemplari e cosa dobbiamo fare se ne possediamo uno? Ci sono 3 Rolex che non verranno più prodotti dopo il 2023.

Investire nel mercato degli orologi Rolex o Philippe Patek che sono fuori produzione è un modo intelligente di impiegare il denaro. Il motivo è che troviamo diversi vantaggi al momento dell’acquisto mentre in seguito si apre un ventaglio importante di possibilità. Un orologio di lusso che esce fuori produzione si può trovare dopo sei mesi o un anno in vendita con uno sconto favorevole. Quel modello potrebbe diventare tra qualche anno ambito dai collezionisti. Quindi oltre ad avvantaggiarci con lo sconto al momento dell’acquisto potremmo poi rivenderlo in futuro ottenendo un interessante guadagno netto.

Tra gli orologi fuori produzione inoltre potremmo trovare un modello che abbiamo sempre desiderato e che non ci siamo potuti mai permettere. Il fatto che non venga più prodotto potrebbe renderlo accessibile aiutandoci a realizzare un sogno o un desiderio.

Apprezzati dal pubblico

Vediamo quindi i 3 Rolex che non verranno più prodotti dall’anno prossimo e che potrebbero rappresentare un ottimo investimento. Il primo modello è il Rolex Daytona John Mayer ref. 116500LN, esce di scena nonostante sia relativamente nuovo. Presentato nel 2016 sarà rinnovato e lo ritroveremo con la cassa più grande e con diverse varianti. Il suo valore si aggira sui 30.000 euro.

Non sarà più prodotto il Rolex Milgauss ref. 116400GV, aveva come modello di ispirazione il 6534 del 1954, è stato prodotto dal 2007, esistono 2 modelli. Sono quelli con quadrante nero e blu Z, hanno la lancetta a forma di saetta. Lo stile sembra abbia fatto il suo tempo, nei prossimi anni verrà rinnovato e sarà più bello che mai. Il valore si aggira sui 15.000 euro.

Anche il modello Rolex Oyster Perpetual 36 Turchese uscirà dalla produzione. Si tratta di uno dei modelli più conosciuti e richiesti del catalogo Rolex. La mossa non sarà apprezzata dagli appassionati che dovranno rinunciare a uno dei loro orologi preferiti. La Rolex però è abituata a prendere decisioni difficili e lo fa sempre per agevolare i modelli del catalogo e quelli che compariranno in futuro così che raggiungano valutazioni elevate.

3 Rolex che non verranno più prodotti e 2 modelli da ricercare subito

Tra gli orologi che non fanno parte dell’universo Rolex, due esemplari particolarmente apprezzati dal pubblico non saranno più prodotti dopo il 2023. Uno è il Patek Philippe Nautilus Moon Phase ref. 5712. Dopo aver abbandonato l’anno scorso il modello ref. 5711 e aver introdotto il Nautilus ref. 5811 ora sarà il modello ref. 5712 a sedere in panchina. Verrà aggiornato e avrà un nuovo quadrante ma gli esperti dicono che manterrà la referenza come successo in passato ad altri modelli. Un esempio su tutti il Travel Time Chronograph.

Abbandonerà le scene anche l’Omega Seamaster Professional Driver 300M 007 Edition. Protagonista della pellicola No Time To Die, ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig, che svestirà i panni dell’agente segreto, questo modello sarà da subito ambito dai collezionisti. Nuovo anno, nuovo James Bond e nuovo orologio, questo è sicuro. Ma il modello che smetterà di essere prodotto acquisterà sicuramente valore tra gli appassionati di orologeria e cinema.