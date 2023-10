Settimana difficile per il Ftse Mib che chiude lontana dai minimi settimanali, ma comunque in territorio negativo seppure solo dello 0,25%. In questo contesto ci sono state 2 azioni che hanno movimentato il Ftse Mib nel corso della settimana. Brunello Cucinelli e A2A, infatti, ha chiuso lontano dai massimi dopo una partenza molto promettente. A2A, invece, potrebbe avere gettato le basi per un rialzo importante. Quale potrebbe essere il futuro per le 2 azioni che hanno movimentato il Ftse Mib nel corso della settimana?

Chiusura settimanale lontana dai massimi, ribasso in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 27 ottobre in ribasso dello 0,53% rispetto alla chiusura precedente, a quota 74,70 €.

Dopo che la settimana precedente le quotazioni avevano chiuso al rialzo per circa l’8%, la settimana appena conclusasi sembrava essere tutta impostata al rialzo. Tuttavia, nella seconda parte della settimana le cose si sono messe male e le quotazioni si sono rimangiate il segnale rialzista.

Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura settimanale è stata oltre il 5% lontana dai massimi. Cosa ancora più importante, però, è stata la mancata rottura della resistenza in area 77,20 €. In questo contesto una chiusura settimanale inferiore a 71,85 € potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Viceversa, la rottura della resistenza in area 77,20 € potrebbe favorire un’accelerazione al rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

Le azioni A2A hanno gettato le basi per un allungo rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 27 ottobre a quota 1,7465 €, in ribasso dello 0,40% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Dopo alcune settimane di tentativi, le quotazioni hanno rotto al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista mostrato in figura. Una nuova chiusura settimanale superiore a 1,7275 €, quindi, potrebbe essere un ottimo indizio in tal senso.

In caso contrario le quotazioni di A2A potrebbero accelerare al ribasso.

