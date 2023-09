Cosa cucinare con 3 euro? Ecco 2 ricette della tradizione perfette anche per consumare il pane raffermo

Per le famiglie italiane non è sempre facile arrivare a fine mese. Tra i rincari, il mutuo e le bollette è necessario stabilire delle regole per riuscire a mettere da parte qualche soldino. Ad esempio, si cerca di risparmiare acquistando i prodotti in offerta al supermercato oppure andando nei mercati rionali. Scopri allora queste 2 ricette della tradizione che costano pochissimo.

Non è necessario spendere una fortuna per preparare dei piatti succulenti per tutta la famiglia. Infatti, si può attingere dalle ricette della nonna per trovare qualcosa di gustoso ed economico. D’altronde si sa la cucina della tradizione è realizzata con ingredienti semplici e che costano poco.

Se non sai cosa cucinare, ecco 2 primi piatti facilissimi da preparare.

Che cosa cucinare con 3 euro: ecco la pappa al pomodoro

Conoscerai sicuramente la pappa al pomodoro. È una ricetta tipica della tradizione toscana perfetta per riciclare il pane raffermo. È un piatto che puoi preparare tutto l’anno con i pelati in scatola, ma in estate è d’obbligo utilizzare i pomodori freschi.

Cosa ti serve:

500 g di polpa di pomodoro o 500 g di pomodori maturi;

1 litro di brodo;

200 g di pane raffermo;

1 spicchio di aglio;

sale, pepe, olio EVO q.b.

Ma facciamo un po’ di conti. La polpa di pomodoro puoi acquistarla al supermercato ad un prezzo di circa 2 euro, anche meno se la trovi in offerta. Oppure puoi usare 500 g di pomodori freschi maturi che costano circa 2,50 al Kg. Il brodo e il pane raffermo sono ingredienti di recupero e il resto dei prodotti li hai già a casa.

Come di prepara la pappa al pomodoro? In una pentola metti l’olio EVO e aggiungi l’aglio. Versa la polpa di pomodoro o i pomodori freschi pelati e tagliati. Fai cuocere per qualche minuto e aggiusta di sale.

Nel frattempo, ammolla il pane nel brodo caldo. Quando si sarà ammorbidito uniscilo al pomodoro e mescola bene. Spegni il fuoco e lascia riposare.

Un primo piatto facilissimo: la pasta piccantina con le briciole

Cosa cucinare con 3 euro? Ecco la pasta piccantina con le briciole o per dirla alla siciliana “ca’ muddica”. Ecco gli ingredienti:

300 g di spaghetti;

5 cucchiai di pangrattato;

1 peperoncino;

1 spicchio di aglio;

sale e olio EVO q.b.

Quanto si spende per questa ricetta? Iniziamo da 500 g di spaghetti che costano circa 1,50 euro. Mentre l’aglio e un peperoncino circa 0,80 centesimi. Il pangrattato è ricavato dal pane raffermo. Sale e olio sono già presenti in casa.

Ora procedi in questo modo. Mentre fai lessare gli spaghetti, abbrustolisci in una padella il pangrattato.

In un’altra padella scalda l’olio, l’aglio e il peperoncino. Scola gli spaghetti e aggiungili al condimento. Versa il pangrattato abbrustolito e mescola.