UBS Am è un importante asset management elvetico. Scopriamo che cosa dice in merito ai mercati per il 2024.

Si sta per chiudere un anno molto tortuoso, caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse e da un’elevata inflazione, e nonostante questo i mercati azionari sono saliti oltre il 20%. Anche per questo, gli investitori vogliono sapere quali investimenti potrebbero essere un porto sicuro nell’anno a venire. Per farsi una propria idea e pianificare le operazioni future, è molto importante apprendere quanti più punti di vista possibili. Infatti, non sempre gli analisti sono concordi nelle loro previsioni. Scopriamo che cosa pensa l’asset management UBS Am in merito alla situazione dei mercati nell’anno che verrà.

Cosa aspettarci per i mercati nel 2024: il parere di UBS Am

Nell’ultimo Macro Monthly, UBS Asset Management ha dichiarato di aspettarsi per il 2024 un soft landing per l’economia mondale. Il dollaro USA, inoltre, potrebbe essere destinato a registrare una più che discreta performance rispetto alle altre valute del G10, oltre ad una sovraperformance dell’azionario senza che avvenga una flessione rilevante dei rendimenti.

Anche per questi analisti è probabile che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse nel 2024.

Rischi, problemi e uno spiraglio di luce per alcune economie

Secondo UBS Am, il rischio più grande per il 2024 è legato alle pressioni sui prezzi, che potrebbero portare ad una diminuzione della crescita del reddito reale.

Inoltre, le economioe di Cina e Unione Europea sono al momento stagnanti e questo rafforza il regime disinflazionistico generalizzato. Per fortuna, però, per l’economia europea potrebbero presto arrivare delle novità positive da alcuni settori, come quello manifatturiero. L’economia sta piano piano manifestando dei miglioramenti, sebbene il settore immobiliare continui ad essere particolarmente deficitario.

Ecco, quindi, cosa aspettarci per i mercati nel 2024 secondo UBS Am. Non ci resta che aspettare che giunga l’anno nuovo per capire se si riveleranno veritiere e in quanto tempo.

