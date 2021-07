Nel corso degli anni molte verdure e molti frutti, provenienti dai paesi tropicali, hanno fatto il loro ingresso nella nostra dieta. Tanto che adesso a malapena ci ricordiamo che non sono effettivamente produzioni locali. Questo vale anche per il frutto di cui parleremo oggi. Succoso e delizioso al punto giusto utilizzato per rinfrescare le nostre giornate e farci sentire meglio. Infatti, basta poco di questo frutto per combattere la cellulite e difendere il cuore.

Un frutto delizioso e molto versatile dai mille benefici

In frutto di cui parleremo oggi è sempre presente nei supermercati. La sua polpa gialla, zuccherina e leggermente acidula lo rendono la conclusione perfetta per ogni pasto. Possiamo mangiarla sotto ogni forma, cruda, cotta, frullata o come succo. Ebbene sì, stiamo proprio parlando dell’ananas. Nonostante sia un frutto molto conosciuto però, in molti ne ignorano le sue tante proprietà. Infatti, questo gioiello tropicale farà bene a tutto il corpo.

Basta poco di questo frutto per combattere la cellulite e difendere il cuore

Uno degli effetti più conosciuti dell’ananas è la sua capacità di aiutare i processi intestinali. Quindi, questo frutto riesce a farci digerire meglio. Per questo, e particolarmente indicata per chi soffre di colon irritabile. Per la maggior parte poi, l’ananas è costituita soprattutto d’acqua. Questo facilita la diuresi e limita la ritenzione idrica. Questo è il frutto quindi fa parte della lista degli alleati contro la cellulite.

Il vero segreto dell’ananas però sta nella bromelina. Questo nutriente infatti riesce a portare enormi benefici a diverse zone del corpo. Diversi studi hanno confermato che questa contribuisce alla salute del cuore e dell’apparato circolatorio. Infatti, impedisce che si formino trombi e placche aterosclerotiche.

In più, i ricercatori hanno provato che l’ananas ha diverse proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che riescono a rallentare l’invecchiamento.

Possiamo mangiare ananas ogni giorno senza preoccupazioni, ma sempre senza esagerare. Infatti, come diciamo spesso, per restare in salute è importante avere una dieta equilibrata senza eccessi. Possiamo godere dell’ananas in forme diverse, rimane comunque perfetta per uno spuntino che spezzerà la fame. Ricordiamoci che le proprietà che abbiamo elencato sopra però non sono efficaci se mangiamo l’ananas disidratato o candito.

