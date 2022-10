3 posti dove andare durante il weekend o un ponte con musei molto particolari

L’Italia è ricca di bellezze e ogni occasione è buona per scoprirne in ogni Regione e in ogni stagione. Per un fine settimana alcune mete tra cui scegliere le troviamo ad esempio in Toscana. Lucca è una cittadina davvero incantevole. La sua notorietà è cresciuta soprattutto perché ogni anno nell’ultimo weekend di ottobre si tiene di solito il Lucca comics and games. Questo è una grande fiera del fumetto in cui si incontrano anche molti cosplayers.

Nella città di Lucca coesistono testimonianze legate a diversi periodi storici. Le mura rinascimentali a ridosso delle quali è nato un bellissimo parco urbano sono un bel punto panoramico.

La cattedrale dedicata a San Martino ha origini medievali ma fu rimaneggiata lungo i secoli. All’interno si può ammirare il famoso sarcofago di Ilaria del Carretto.

Sui resti di un anfiteatro romano sorge poi Piazza Anfiteatro. Sempre a Lucca si trova la casa-museo del noto compositore Giacomo Puccini e si può partecipare a vari festival musicali durante l’anno.

Altri luoghi da vedere in Toscana nel fine settimana

Un altro posto che vorremmo consigliare è Volterra. Ci sono tante cose da poter vedere anche in un giorno. Pensiamo all’acropoli etrusca e al teatro romano. Per quanto riguarda edifici posteriori, in Piazza dei Priori sorge il palazzo omonimo con bifore, la tipica torre medievale e decorazioni all’interno. La cittadina presenta anche una cinta muraria e la Fortezza medicea.

Volterra è nota anche per la toponomastica particolare. Abbiamo infatti vicolo delle streghe e altre vie che rimandano a storie legate a misteri e riti occulti. Molti film e romanzi, tra l’altro, hanno avuto come ambientazione proprio Volterra per tale motivo.

In questa cittadina medievale si svolgono gare tra sbandieratori, rievocazioni medievali e il Palio dei caci. I corridori di diverse contrade devono rincorrere delle grandi forme di formaggio cercando di arrivare per primi.

Montepulciano è un altra località che vale la pena raggiungere. Le mura che la circondano sono interrotte da Porta al Prato e Porta delle Farine. Il cuore di questa città toscana è Piazza Grande. Qui si affacciano il Duomo, il Palazzo Contucci e il Palazzo Nobili-Tarugi. È presente anche il Palazzo Comunale con la maestosa torre da cui ammirare il panorama.

Qualcosa che accomuna questi 3 posti dove andare durante il weekend

Le tre cittadine di cui abbiamo parlato hanno in comune non solo la bellezza ma anche dei musei. Il Museo delle torture e della pena di morte, infatti, ha le sue sale divise in diversi comuni toscani. Sono esposti strumenti originali e anche delle riproduzioni fedeli. I più famosi sono la Vergine di Norimberga e la ghigliottina. Le sedi del museo si trovano a Lucca, Volterra e a Montepulciano, ma anche a San Gimignano e a Siena.

Dove dormire e cosa mangiare

Se si vogliono visitare con calma le cittadine di cui abbiamo parlato si potrebbe dormire in hotel, bed and breakfast o in un agriturismo. È consigliabile prenotare in anticipo e approfittare di alcune offerte. Si possono trovare in questo modo camere per 2 adulti anche sotto i 100 euro a notte.

Si può andare in Toscana in ogni stagione per la bellezza dei borghi, le città d’arte e anche il mare. Ancora si apprezzano anche le sue eccellenze enogastronomiche. Nel lucchese si possono gustare i tordelli, le zuppe, il pane di patate, la torta d’erbi. A Volterra vi è il pregiato tartufo bianco e a Montepulciano per esempio tra i primi piatti abbiamo i pici e le pappardelle con ragù d’oca. Queste sono solo alcune delle specialità del territorio, da accompagnare con del buon vino. Pensiamo al Nobile di Montepulciano, al Colline lucchesi e al Montecarlo.

Lucca, Volterra e Montepulciano, quindi, sono 3 posti dove andare durante il weekend in Toscana per immergersi nella storia e nel gusto.

