Tra tante Regioni italiane tra cui scegliere per trascorrere delle giornate rilassanti, ce ne sono diverse che possono accontentare tutti i tipi di visitatori. Tra queste c’è la Toscana. Città come Siena, Lucca, Pisa e soprattutto Firenze, sono famose in tutto il Mondo per la storia, l’architettura, le opere d’arte e gli illustri personaggi che vi nacquero.

Chi cerca, quindi, arte e cultura può trovare in tante parti d’Italia e anche in Toscana tanta bellezza. Questa Regione, però, può soddisfare anche turisti che cercano spiagge incantevoli dove prendere il sole.

Lido di Camaiore e la sua spiaggia

Cominciamo con il Lido di Camaiore. La lunga spiaggia è costellata da molti stabilimenti balneari che possono offrire tanti tipi di servizi al bagnante. Oltre a prendere il sole e a farsi un bagno, il visitatore può fare anche un giro sulla pista ciclabile o a piedi, guardando il mare. Il pontile è pure meta di chi vuol passeggiare tranquillamente e godere magari del tramonto del sole la sera.

La bellezza di Forte dei Marmi

In Versilia, poco distante dal Lido di Camaiore, si potrebbe anche andare a Forte dei Marmi. La posizione di questa spiaggia è particolare e molto suggestiva. Infatti alle spalle ci sono le Alpi Apuane e le cave di marmo, mentre di fronte c’è il mar Ligure con i suoi colori cangianti.

Se dopo la mattinata in una delle tante spiagge attrezzate si vuol fare un giro in centro, si potranno ammirare molte ville e il monumento Ai caduti di tutte le guerre. Sono presenti anche delle chiese e le piccole edicole sacre sparse in alcuni punti di Forte dei marmi.

Molto interessante il cosiddetto Fortino, il Forte Lorenese risalente al Settecento. All’interno si potrebbe visitare un particolare museo, quello dedicato alla satira e alla caricatura. Immancabile un giro per i negozi e anche fare un aperitivo e una cena in uno dei tanti locali del posto.

Per una vacanza al mare in Toscana si potrebbe andare in queste 3 località

Sempre sul mar Ligure si affaccia un’altra rinomata e bella località toscana, Castiglioncello. La bellezza del luogo è legata a molti fattori, uno di questi è la natura. Pensiamo alla pineta Marradi, nei pressi del mare, ma anche a Poggio Pelato. Qui molti pittori dell’Ottocento venivano a riportare su tela il paesaggio incantevole.

Nel territorio è presente la macchia mediterranea e si può fare trekking. Sono presenti a Castiglioncello anche una torre d’avvistamento del Seicento e il castello Pasquini, costruito poco prima del 1900.

La zona balneare ha visto per tanti anni molti personaggi famosi. Le spiagge si alternano a scogli e l’acqua è limpida, e attrae tuttora gli abitanti locali e molti turisti.

In conclusione, rimanendo in Italia ci sono molte destinazioni tra cui scegliere per rilassarsi. Per una vacanza al mare in Toscana potremmo andare in una delle 3 interessanti località che abbiamo appena scoperto.

