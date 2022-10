Come fare la pasta fresca in casa e cucinarla con la zucca anche ripiena

Lasagne, cannelloni, tagliatelle, pappardelle, tagliolini, maltagliati, ravioli, agnolotti, non basterebbe una giornata per elencare tutti i tagli di pasta. Questi ormai sono alla portata di tutti nelle gastronomie specializzate o nei negozi più forniti ma realizzare la pasta fresca è facilissimo anche in casa. Molti rimangono infatti intimoriti da questa preparazione ma il costo è irrisorio, la preparazione facilissima e il risultato è garantito. Inoltre è sbalorditiva la quantità di condimenti che possiamo utilizzare come gli squisiti ragù, ma anche tante verdure. Proprio per questa ragione vedremo come fare la pasta fresca in casa e condirla con un ortaggio tipicamente autunnale: la zucca.

Proporzioni auree

Un vecchio adagio popolare recita che le cose più buone siano anche quelle più semplici e la pasta fresca ne è la prova oggettiva. Infatti per una buona pasta fresca sono necessari 2 ingredienti: farina e uova. Niente olio, niente sale, niente margarina, quello che serve è mantenere le proporzioni dove ogni 100 g di farina corrispondono ad un uovo di media grandezza.

Possiamo utilizzare la farina 00 ma per ottenere un risultato ottimale possiamo creare un mix di farina 00 al 70% e un 30% di farina di semola. Una volta mischiate le farine disponiamole su un piano da lavoro creando la cosiddetta “fontana”. Rompiamo le uova al suo interno e sbattiamole con una forchetta e una volta sbattute cominciamo ad incorporare pian piano la farina. Quando la farina comincerà a prendere consistenza terminiamo di impastare con le mani fin quando non otterremo un panetto liscio ed elastico. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigo almeno 30 minuti.

Come fare la pasta fresca in casa e servire un primo piatto eccezionale

Mentre l’impasto riposa possiamo dedicarci alla salsa di condimento che realizzeremo con la zucca. Molto semplicemente non dovremo fare altro che sbucciare e tagliare la zucca e mettere a stufarla in padella con del porro, o della cipolla, sale e un poco di brodo vegetale. Una volta pronta frulliamo ed aggiungiamo della salsiccia sbriciolata che avremo fatto rosolare in precedenza.

A questo punto dobbiamo scegliere solo il formato da realizzare. Se volessimo delle tagliatelle stendiamo la pasta con il matterello o a macchina e arrotoliamo verso il centro prima da un lato e poi dall’altro. Ora taglieremo delle striscette dello spessore che più ci piace e per ottenere taglioni, tagliatelle o pappardelle. Mettiamo a cuocere qualche minuto, circa 4-5, per poi scolare e condire direttamente con la salsa preparata prima.

Per la pasta ripiena

Se invece desiderassimo la pasta ripiena dovremo stendere più sottilmente la pasta per evitare che risulti troppo abbondante una volta sovrapposta. Dovremo quindi realizzare 2 veli di sfoglia e su uno di essi disponiamo il nostro ripieno. Possiamo utilizzare sempre la zucca ma in questo caso possiamo inspessire il ripieno miscelando la zucca a della ricotta fresca. Disponiamo delle piccole palline di impasto lungo tutta la superficie del velo per poi coprirla con l’altro che abbiamo lasciato libero. Ricordiamo di bagnare i lembi della pasta con dell’albume d’uovo per fare in modo che i veli si sigillino e schiacciamo bene ai lati per evitare formazioni di bolle d’aria. Anche in questo caso basterà cuocere qualche minuto e condire con burro e salvia.

