Possono rovinare la nostra permanenza in giardino a casa o in vacanza soprattutto quando si insidiano nelle siepi o in corrispondenza di piante che risultano al loro palato particolarmente succulenti. Le api certamente sono tanto utili in natura e lo dimostra una pubblicazione dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) sul loro ecosistema e sull’importanza dell’apicoltura.

Tuttavia, per le nostre pause di relax all’aria aperta possono diventare un vero rompicapo soprattutto in estate. Qualche giorno fa ci siamo occupati di come agire in caso di punture e possiamo approfondire al seguente link per entrare nello specifico del da farsi: come disinfettare una puntura di insetti e cosa evitare per scongiurare danni alla pelle.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

In questo caso, invece, vogliamo rivelare ai nostri Lettori dei rimedi naturali che non fanno alcun male agli insetti gialloneri che però possono infastidirsi e cambiare dimora.

Mai più punture d’api con questi rimedi naturali per allontanarle dal giardino

Veniamo alle soluzioni. Ci sono delle piante da considerare per tenerle lontane come la conosciutissima citronella, il geranio, la canfora, il basilico e l’alloro.

Ma quello che ci sentiamo di suggerire, in particolare, e che viene spesso ribadito dai siti di settore, è l’uso del caffè. Innanzitutto, è di pronta reperibilità perché lo troviamo a casa nella nostra dispensa. E pare il suo odore sia così insopportabile per le api da poterle allontanare.

Come usarlo

Per poter dire mai più punture d’api con questi rimedi naturali per allontanarle dal giardino, basta porre della polvere di caffè in una ciotola. Un portacenere o portacandele, ad esempio, e lo posizioniamo in prossimità dell’area per così dire contaminata per dargli fuoco.

Ovviamente, faremo attenzione ad infiammare solo la ciotola di caffè. Il fumo che sprigiona pare essere galeotto e si tratta di un rimedio che appartiene alla tradizione greca ed è efficace contro api ma anche vespe, calabroni e cimici.

Altri strumenti utili

Se vogliamo evitare la piccola folata di fumo, possiamo ricorrere ad un altro rimedio naturale. Possiamo utilizzare i sacchetti di canfora o la polvere di naftalina.

Basta posizionarle nei punti nevralgici e agiranno da veri repellenti. Così, senza danneggiare gli insetti, riusciremo a liberarcene per godere di qualche ora di meritato riposo all’aperto.