I calzini sono tra gli indumenti che utilizziamo più spesso e che tendono a sporcarsi facilmente. Li indossiamo quotidianamente e ci proteggono dagli sfregamenti con l’interno della calzatura, mantengono il piede caldo e assorbono i cattivi odori. Si sporcano facilmente e per questo motivo devono essere cambiati ogni giorno e lavati con cura. I calzini sono anche quegli indumenti che perdiamo, inspiegabilmente, molto spesso. A tal proposito, invece di buttare via quelli spaiati, possiamo riciclarli e utilizzarli per le pulizie di casa, ma anche per alleviare alcuni dolori.

I rischi della candeggina

Molto spesso utilizziamo i calzini in cotone o di spugna di colore bianco. Lavarli non è sempre facile. Capita che, anche dopo averli smacchiati a mano o in lavatrice, gli aloni non vadano completamente via. E allora che facciamo? Molti di noi utilizzano la cara e vecchia candeggina. Ma questo prodotto deve essere usato nel modo giusto e soprattutto nelle quantità indicate, perché potrebbe rovinare irrimediabilmente il tessuto.

Come sbiancare ed eliminare i cattivi odori dai calzini bianchi in cotone o spugna utilizzando questo rimedio casalingo e non la candeggina

Abbiamo visto come la candeggina, se utilizzata nel modo sbagliato, potrebbe danneggiare i nostri calzini. Ma oltre a questo prodotto, ci sarebbero anche dei rimedi naturali molto utili per eliminare le macchie e far tornare il tessuto brillante e come nuovo. Apriamo la dispensa e prendiamo il sale. Questo prodotto, non solo ci aiuterà a condire gli alimenti, ma anche nelle pulizie di casa. Infatti, è uno degli ingredienti principali per preparare questo composto casalingo che potrebbe eliminare le incrostazioni e le macchie dal fondo del water.

Ma vediamo come sbiancare ed eliminare i cattivi odori utilizzando sui calzini questo prodotto portentoso. Non dobbiamo fare altro che sciogliere 3 cucchiai di sale in 1 litro di acqua calda. Immergiamo i calzini per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo sciacquiamoli con acqua fredda. Ora procediamo con il normale lavaggio. Possiamo infilarli in lavatrice o lavarli a mano. In entrambi i casi utilizziamo il sapone di Marsiglia, che non solo aiuterà a rimuovere le macchie più ostinate, ma eliminerà anche i cattivi odori. Oltre al sale, possiamo anche aggiungere qualche cucchiaino di bicarbonato. Conosciamo già perfettamente il suo potere sbiancante e la capacità di agire sui cattivi odori.

