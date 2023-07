3 idee gustose per utilizzare il basilico fresco quando è tanto, invece del solito pesto

Hai raccolto un bel po’ di basilico dall’orto? Utilizzalo in cucina in modo originale. Ecco 3 ricette estive diverse dal pesto che tutti conosciamo. Faranno del tuo pasto un invito a nozze per gli ospiti e tutta la famiglia!

Il basilico è una delle erbe aromatiche più coltivate, tra le regine indiscusse sulla tavola degli italiani. Se hai qualche fogliolina in più e non sai cosa farci, ecco qualche spunto. Grazie a 3 idee gustose per utilizzare il basilico fresco, renderai i tuoi piatti una vera prelibatezza!

Un antipasto buono e aromatico

Con le foglie del basilico possiamo realizzare delle ottime focaccine casalinghe. Vediamo gli ingredienti per circa 35 pezzi:

500 g di farina 00;

00; 25 g di olio EVO;

EVO; 300 ml d’acqua;

20 foglie di basilico;

10 g di sale fino;

5 g di lievito di birra secco.

Dopo aver lavato e asciugato il basilico, mettilo in un mixer con l’olio di oliva. Inizia a frullare tutto e non smettere finché non avrai ottenuto una crema omogenea. In una ciotola a parte versa la farina, poi aggiungi metà dell’acqua e il lievito. Amalgama per bene gli ingredienti e unisci il composto al basilico. Infine, aggiungi anche il sale e l’acqua rimanente. Finisci di impastare sul piano di lavoro, cercando di ricavare un panetto sodo. Coprilo con pellicola e lascialo lievitare un’ora.

Passato il tempo, mettilo su una base infarinata e appiattiscilo a mano. Stendilo poi col mattarello e, con un coppapasta, ricavane dei dischetti di circa 6 cm di diametro. Mettili su una teglia con carta da forno e aspetta che lievitino coperti per un’altra oretta. Dopodiché, spennellali con l’olio e cuocili a 180 gradi per 15 minuti.

Un primo speciale

Voglia di un piatto estivo velocissimo? Prova la pasta basilico e ricotta. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

250 g di fettuccine;

200 g di ricotta vaccina;

vaccina; 20 g di mandorle in scaglie;

in scaglie; 15 g di basilico;

olio EVO e sale.

Fai bollire l’acqua salata in pentola e butta la pasta. Intanto, lava e trita il basilico. Fai scaldare un’altra pentola e tosta le mandorle. Aggiungi la ricotta in una casseruola e bagnala con un mestolo d’acqua della pasta. Quando le fettuccine sono pronte, uniscile al formaggio. Mescola bene e versa un altro mestolo d’acqua di cottura. Amalgama ancora tutto, poi aggiungi il basilico e condisci con l’olio. Termina impiattando con le mandorle precedentemente tostate.

3 idee gustose per utilizzare il basilico fresco: i biscotti della nonna

Vediamo come preparare una trentina di deliziosi biscotti salati al basilico:

160 g di farina 00;

110 g di burro freddo;

freddo; 100 g di formaggio grana ;

; 1 uovo ;

; 20 g di basilico.

Frulla insieme basilico e uovo, fino a ricavare una crema densa. In una bacinella a parte versa farina, formaggio grattugiato e burro freddo a pezzetti. Aggiungi il composto al basilico e impasta tutto a mano. Crea un panetto, che metterai in frigo per 20 minuti. Passato il tempo, riprendilo e stendilo col mattarello su base infarinata, fino a 5 mm di spessore. Ottieni dei biscotti con uno stampo tondo di 5 cm, quindi mettili su una leccarda rivestita. Cuocili in forno per 25 minuti a 180 gradi.