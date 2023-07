La pianta più bella per abbellire con fiori giardini e terrazze soleggiate

Tra le piante più apprezzate il loto occupa un posto privilegiato. Infatti, con il suo fiore renderà coloratissima l’estate.

Sono tante le persone appassionate di giardinaggio e di verde. Le piante, in appartamento e in giardino, riescono a donare quel qualcosa di selvaggio che non è facile da replicare in modo diverso. Ce ne sono tantissime e per tutti i gusti, sarà sufficiente scegliere la pianta che meglio si adatta alla nostra abitazione. Alcune sono perfette per luoghi più bui, mentre altre sono più adatte per stanze o balconi molto luminosi.

Tra le piante più diffuse troviamo le monstera, ma non solo, anche i cactus. Tra quelle che si vedono meno ma che, invece, andrebbero valorizzate maggiormente troviamo il fiore di loto. Meraviglioso da tenere in giardino per abbellire con i suoi fiori favolosi. Ma ecco come curare il fiore di loto e come vederlo fiorire.

La pianta più bella per abbellire con Fiori fantastici la nostra casa

I fiori di loto, come ben si può immaginare, hanno bisogno di sole per svilupparsi e sbocciare. Per questo motivo gli esperti consigliano di cominciare la coltivazione nel periodo primaverile per vederli sbocciare alla fine dell’estate. In una bacinella di grandi dimensioni procedere riempiendo il fondo con terriccio argilloso di torba. In seguito riempire il tutto con acqua e sistemare all’interno il tubero. Cambiare l’acqua una volta alla settimana e, quando sarà pronto, fermare il tubero sul fondo.

Per quanto riguarda l’esposizione bisognerà scegliere un luogo ben soleggiato, dal momento che per fiorire la pianta necessita di sole. Nel periodo invernale, poi, si consiglia di spostare il vaso, ove possibile, in una zona meno esposta al gelo e più riparata. Il posto perfetto per questa pianta riceve molta luce la mattina e poca nelle ore più calde della giornata.

E chi ha poco spazio?

Nei casi di balconi o giardini di piccole dimensioni si potranno utilizzare varietà nane di fiore di loto. Anche in questo caso si potranno coltivare in tinozze e avranno bisogno di temperature comprese tra i 25 e i 30 gradi per crescere rigogliose. La vasca dovrà essere riempita sul fondo con torba scura e, poi, di acqua tiepida.

La concimazione dovrà avvenire con prodotti specifici per piante acquatiche. La fioritura avviene nei mesi di giugno, luglio e agosto. Durante l’estate, quindi, il nostro loto saprà rendere meravigliosi i nostri spazi con i suoi fiori. La pianta più bella per abbellire con fiori i nostri spazi è proprio il loto.