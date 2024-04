L’estate si sta avvicinando sempre di più e molte persone potrebbero star cominciando a pensare a dove andare in vacanza durante la bella stagione. C’è chi predilige le mete di montagna e chi, invece, non vede l’ora di andare a mare. Tuttavia, vorrebbe evitare di farlo in Italia e preferirebbe invece recarsi altrove. Proprio per queste persone, a breve vedremo le mete marittime più economiche del Vecchio Continente. Con pochi soldi al giorno, ci si potrà godere luoghi paradisiaci, caratterizzati da spiagge bianche e mare cristallino. Insomma, come vedremo non bisogna per forza spendere un occhio della testa per andare in vacanza al mare al di fuori del nostro Paese.

3 mete marittime super economiche in Europa, Sunny Beach in Bulgaria

Una nota agenzia ha stilato la classifica delle mete marittime più economiche in Europa. Al primo posto ci sarebbe la Sunny Beach in Bulgaria, luogo in cui ci sono anche tantissime discoteche e club.

Infatti, si tratta di una meta che potrebbe essere molto apprezzata da giovani e giovanissimi in cerca di svago. Il costo? Secondo gli esperti, una vacanza lì costerebbe circa 44 euro al giorno. Insomma, davvero una miseria se si tiene conto di tutti i servizi offerti dal luogo e dalle possibilità di divertimento. Vediamo un’altra delle 3 mete marittime super economiche in Europa.

Algarve in Portogallo

Un’altra meta molto economica è Algarve in Portogallo, dove cui è possibile anche dedicarsi ad attività come il trekking, il kayak e il surf. Chi ama queste attività potrebbe adorare andare in vacanza in questo posto.

In questo caso, il costo è leggermente più elevato e cioè di circa 69 euro al giorno. Il tutto, ovviamente, senza considerare i soldi che si potrebbero spendere prendendo parte alle attività che abbiamo accennato.

Costa del Sol, Spagna

Chiudiamo con un’altra splendida meta, cioè la Costa del Sol, una delle zone turistiche più importanti dell’intera Spagna. È ricca di belle spiagge e anche di paesaggi degni di nota, che la rendono un luogo imprescindibile per gli amanti della natura.

Anche in questo caso, si spende davvero poco per andarci. In media, circa 71 euro a persona e cioè poco più di quelli che si spenderebbero per andare ad Algarve. Insomma, non è detto che per andare in vacanza al mare si debba spendere tanto.

Lettura consigliata

Quanto si spende per una casa nella regione meno costosa di Italia? Scopriamolo