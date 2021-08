Meno di un mese fa abbiamo analizzato a Piazza Affari quale banca tenere in un portafoglio azionario che punta anche sul valore e sulla sottovalutazione dei prezzi. Oggi invece, andiamo a studiare quali sono le 6 banche più sottovalutate a Wall Street e come sono impostate dal punto di vista grafico. Quali sono i titoli che abbiamo scelto ed individuato?

Eccoli: Bank of America, Citigroup, JPMorgan (NYSE:JPM), PNC Financial Services Group, U.S. Bancorp e Wells Fargo.

Quali sono le 6 banche più sottovalutate a Wall Street e come sono impostate dal punto di vista grafico

Le stime di fair value sono state effettuate dal nostro Ufficio Studi studiando i bilanci degli ultimi 4 anni e per l’analisi dei dati avvalendosi di ulteriori studi di settore.

Banca of America, ultimo prezzo a 40,37. Fair value a 44 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 39,80, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 44 e poi 46,50. Nel brevissimo la tendenza è ribassista con primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 40,67.

Citigroup, ultimo prezzo a 70,25. Fair value a 75 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 72,49, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 65 e poi 62,50. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 70,74.

JPMorgan Chase, ultimo prezzo a 154,72. Fair value a 180 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 159,03, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 150 e poi 145,15. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 155,56.

PNC Financial Services Group, ultimo prezzo a 185,82. Fair value a 250 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 189,79, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 176 e poi 165. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 186,08.

E poi U.S. Bancorp e Wells Fargo

U.S. Bancorp, ultimo prezzo a 55,68. Fair value a 80 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 57,94, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 50 e poi 46,55. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 55,99.

Wells Fargo, ultimo prezzo a 47,42. Fair value a 51,80 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 49,98, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 45,50 e poi 43. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 47,95.

Come al solito si procederà per step.