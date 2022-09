Quando l’autunno è ormai indubbiamente alle porte, dobbiamo preparare noi stessi, il nostro guardaroba e la nostra casa ad affrontare meglio la brutta stagione. Sono tanti i piccoli aggiustamenti che ci permettono di prepararci all’arrivo dell’autunno. Per esempio, è tradizione preparare conserve, sughi o altri alimenti da consegnare alla dispensa per poi essere consumati durante la stagione fredda. Ma quali altri semplici lavori possiamo fare per accogliere l’autunno al meglio? Vediamone tre che ogni proprietario di casa dovrebbe svolgere al più presto.

Pulire i termosifoni e le stufe prima di utilizzarli per la prima volta

I termosifoni e le stufe possono accumulare polvere durante la bella stagione quando non vengono mai usati. Questa polvere va eliminata prima di accenderli. Potrebbe infatti essere sollevata nell’aria dall’acqua calda, o addirittura bruciarsi se non la rimuoviamo preventivamente. Premuriamoci anche di non fare un errore che molti non conoscono che riduce l’efficacia dei termosifoni e ci fa spendere di più per il riscaldamento.

3 lavori da fare ora in ogni casa per prepararsi al meglio all’autunno

Il secondo lavoro che possiamo svolgere per prepararci all’inverno consiste nel fare mente locale di tutto ciò che ci occorrerà pensando all’inverno precedente. Se l’anno scorso abbiamo notato che la casa era molto umida, premuriamoci di acquistare ora un deumidificatore, ad esempio. Se il nostro guardaroba ha bisogno di qualche nuovo capo invernale, compriamolo adesso, a inizio stagione, in modo da avere tutto pronto. Controlliamo che eventuali stufette elettriche funzionano, e così via. Meglio arrivare preparati e fare acquisti oculati con largo anticipo, invece che farci prendere di sorpresa più tardi.

Lavare e stirare tutti i capi invernali

Il terzo dei 3 lavori da fare ora in ogni casa è di preparare il guardaroba invernale. È vero, è ancora presto per fare il cambio dell’armadio, ma dovremmo invece premurarci di pulire ogni capo. È possibile che giacche e cappotti abbiano bisogno di un lavaggio professionale in lavanderia dopo aver trascorso mesi in uno scatolone. Controlliamo anche di non avere cattive sorprese come tarli o altri parassiti. Diamo comunque una rinfrescata anche ai capi che sono puliti. Non dimentichiamo le scarpe. È questo il momento migliore per fare un inventario, pulire, lavare e lucidare tutte le nostre scarpe invernali, in modo da averle pronte e profumate quando arriverà il momento di utilizzarle. In questo modo non ci faremo cogliere impreparati dalla cattiva stagione.

