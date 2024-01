Sei solito investire nel mercato azionario? Potresti essere allora alla ricerca di titoli azionari ad alto dividendo. Se non sai di cosa si tratta, te lo spiegheremo a breve e poi te ne illustreremo alcuni.

I titoli azionari con dividendi sono molto utili per quegli investitori che sono alla ricerca di un reddito affidabile nel lungo periodo. Infatti, periodicamente staccano delle “cedole” che, nel caso delle azioni ad alto dividendo, sono piuttosto generose. Inoltre, tendono ad avere dei rendimenti totali generalmente superiori rispetto a quelle che ne sono sprovviste.

Benzinga Italia ha fatto una rassegna di 3 titoli azionari ad alto dividendo per l’anno in cui siamo appena entrati. Scopriamo quali sono.

3 titoli azionari ad alto dividendo per il 2024: Enbridge Inc (ENB 0.42%)

Si tratta di una società di infrastrutture energetiche dotata di una vasta rete di gasdotti, progetti di energia rinnovabile e servizi pubblici.

Il suo modello di business – sottolinea Benzinga – suggerisce agli investitori un ”potenziale di sicurezza e di crescita dei dividenti”. Ecco perché è un titolo che potrebbe essere conveniente valutare per il proprio portafoglio.

Altria Group Inc. (MO -39%)

Si tratta di un’altra società americana appartenente al settore del tabacco. Paga dividendi da 14 anni e il suo rendimento da dividendo medio a 4 anni è del 7,92%, cifre che potrebbero essere piuttosto incoraggianti per gli investitori che sono alla ricerca di un titolo azionario ad alto dividendo.

Enterprise Product Partners LP (EPD -0,69%)

Ultima ma non meno importante, questa società americana che si occupa di trattamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale, liquidi di gas naturale, petrolio greggio, prodotti raffinati e petrolchimici. Si tratta di un settore in crescita e in quanto tale di notevole interesse.

Tale titolo ha un elevato rendimento da distribuzione a termine del 7,51%. Benzinga sottolinea anche che il rendimento da dividendo medio a 4 anni è dell’8,07%.

