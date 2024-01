3 investimenti convenienti nel 2024 secondo Eurizon

Eurizon è la divisione asset management del Gruppo Intesa San Paolo. Secondo gli studi dei suoi esperti analisti, ci sarebbero degli investimenti più convenienti rispetto ad altri nell’anno corrente. Scopriamo quali sono.

Più volte abbiamo esposto e talvolta analizzato le opinioni degli analisti in merito agli investimenti nel mercato finanziario e azionario.

Stavolta vedremo 3 investimenti convenienti nel 2024 secondo gli analisti di Eurizon e spiegheremo in parole semplici le ragioni che li spingono ad affermare ciò.

3 investimenti convenienti nel 2024: le obbligazioni

Dove investire nel 2024 sul fronte delle obbligazioni? Per Eurizon, sarebbe conveniente tenere d’occhio i titoli governativi in Usa e Germania.

Infatti, questi ultimi presentano degli interessanti tassi a scadenza. Inoltre, c’è fiducia derivante dall’attesa del taglio dei tassi di interesse nel corso di quest’anno.

Altre obbligazioni su cui sarebbe possibile investire con buone aspettative sarebbero quelle a spread, investiment grade, high yield e mercati emergenti.

Mercati azionari, occhio alle Equity

Nel 2023 si è verificato, a detta di Eurizon, un recupero da parte del settore tecnologico, di quello dei consumi discrezionali e di quello industriale. Nell’Eurozona, ha fatto bene anche quello finanziario.

Per il 2024, a livello geografico sarebbe meglio puntare ad investire negli Usa, in Europa e in Giappone, dove questi settori garantirebbero una certa sicurezza.

Valute, lo yen è sottovalutato

Secondo Eurizon, al momento lo yen è una valuta sottovalutata e, in caso di sorprese negative nello scenario globale, offrirebbe una forte protezione al proprio portafogli.

Inoltre, la BoJ (Bank of Japan) potrebbe decidere di ridurre gradualmente l’accomodamento monetario a causa di un ciclo dell’inflazione in ritardo rispetto a quello del resto del Mondo.

Quindi, ecco gli investimenti che potrebbe essere conveniente fare nel 2024 secondo gli analisti di Eurizon. Non resta che attendere per vedere come si evolverà lo scenario globale.

