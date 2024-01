3 consigli di Robert Kiyosaki per avere libertà economica e guadagnare più soldi

3 consigli di Robert Kiyosaki per avere libertà finanziaria - Foto da pexels.com

Robert Kiyosaki è l’autore del bestseller “Padre ricco padre povero”, che ha insegnato a milioni di persone l’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria e della libertà economica. Scopriamo alcuni dei suoi consigli per avere un mindset da ricco.

Per avere successo nella vita, anche quella di tutti i giorni, è importante avere una corretta mentalità. Senza di questa, si tenderà irrimediabilmente al fallimento.

A volte, prendere spunto da chi è riuscito ad accumulare un certo capitale può essere di grande aiuto. L’importante è non copiare ciecamente ma capire come applicare determinati insegnamenti nella propria vita, unica e irripetibile.

3 consigli di Robert Kiyosaki per avere libertà economica: investi una parte del tuo capitale

Il primo passo è risparmiare una quantità di denaro da investire in maniera intelligente per guadagnare degli interessi.

Infatti, le attività in cui si investe devono generare un flusso di cassa positivo. Il denaro proveniente da un investimento deve essere investito in altri attivi. E così via.

Insomma, non bisogna mai fermarsi quando si ottiene del nuovo capitale, ma spostarlo in un’altra risorsa per generare un nuovo flusso di cassa. Kiyosaki, infatti, paragona i soldi alla corrente elettrica, una ”forza potente ma con un punto debole: deve muoversi”.

Controlla le tue spese

Mai spendere oltre le proprie possibilità. È di grande importanza controllare le proprie spese, senza fare acquisti impulsivi.

Quando si riceve lo stipendio, è consigliabile investire una parte di questo e conservarne un’altra per se stessi.

Scegli con cura quali debiti avere

Per Kiyosaki, esistono debiti ”buoni”, che servono a creare attività o rendite, ma anche debiti ”cattivi” e cioè quelli che rappresentano soltanto una spesa e non un investimento.

È importante, dunque, non indebitarsi per lussi inutili. Ecco 3 consigli di Robert Kiyosaki per avere libertà finanziaria.

Lettura consigliata

Nuova emissione del BTP Valore, cosa vuol dire e quando arriverà