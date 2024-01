Presidenziali americane 2024, 3 consigli per gli investitori

Il 5 novembre 2024 si terranno le elezioni presidenziali americane, che potrebbero influenzare notevolmente i mercati. Abbiamo studiato le serie storiche dal 1898 ad oggi e abbiamo ravvisato questa ciclicità cone levate probabilità:

nei primi due anni del ciclo presidenziale i mercati tendono a scendere, negli altri due a salire. Ecco alcuni consigli che potrebbero essere utili agli investitori per minimizzare i rischi di perdita in questa fase che potrebbe essere delicata.

I mercati, come è risaputo, temono l’incertezza. Le elezioni presidenziali americane di questo 2024 lasciano decisamente poco spazio ad ipotesi certe in merito ai risultati. L’incognita Trump si farà sicuramente sentire!

Proprio per questo, c’è timore tra gli investitori, che potrebbero trovarsi presto smarriti. Come evitare ciò? Ecco alcuni utili consigli da seguire in vista delle presidenziali americane 2024.

Evitare reazioni eccessive alla volatilità

Una delle caratteristiche del buon investitore è non credere all’emotività dovuta ad un momento difficile. Dunque, è importante non prendere decisioni avventate.

La volatilità a breve termine nei cicli elettorali può spingere spesso a farlo e influire negativamente sui propri guadagni.

Cosa fare, quindi? I più esperti analisti sottolineano che adottare un piano di investimenti a lungo termine possa essere la strada giusta. Capital Group ricorda che dal 1932 le azioni hanno guadagnato in media l’11,3% nei mesi successivi alle elezioni presidenziali. Quindi, storicamente, i mercati tendono sempre a risalire. Questo è quanto gli investitori dovrebbero tenere a mente.

I settori da prediligere per i propri investimenti

Quali sono i settori da prediligere per i propri investimenti? Sempre e comunque quelli con solidi fondamentali di lungo periodo, che non saranno influenzati eccessivamente dal partito che uscirà vittorioso.

Presidenziali americane 2024, un ultimo consiglio per gli investitori: evitare il market timing

Mai cercare di anticipare le mosse di mercato in relazione alla politica. Questo è un altro consiglio che tutti gli investitori dovrebbero seguire.

È sempre meglio attendere che determinati fatti capaci di influenzare i mercati avvengano invece che darli per scontato in base a previsioni. Queste ultime, infatti, potrebbero rivelarsi inaffidabili.

