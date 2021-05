Spesso accade di sentire un cattivo odore proprio sui panni del bucato che entrano a più stretto contatto con la nostra pelle. La biancheria da bagno che dovrebbe attirare per il suo profumo fresco di bucato talvolta presenta questo problema. Soprattutto quando si usa la salvietta per asciugare il viso si avverte una sensazione olfattiva che respinge e che non fa pensare a qualcosa di igienico. La Redazione suggerisce 3 incredibili soluzioni per lavare gli asciugamani che puzzano, togliere l’odore di muffa e far profumare il bucato con rimedi naturali.

Alcuni potrebbero ipotizzare di eliminare l’odore nauseabondo di umidità dai panni tramite l’utilizzo dell’asciugatrice. E sicuramente si tratta di un elettrodomestico assai utile che consente un enorme risparmio di tempo ed evita l’esposizione del bucato agli agenti inquinanti. I nostri Esperti hanno già indicato “Quanto consuma un’asciugatrice e quale conviene comprare per risparmiare sulle bollette della luce”. Ma neanche l’asciugatura del bucato tramite questo utile elettrodomestico garantisce sempre l’eliminazione del cattivo odore dalle fibre. Ecco dunque 3 incredibili soluzioni per lavare gli asciugamani che puzzano, togliere l’odore di muffa e far profumare il bucato con rimedi naturali.

Ecco le soluzioni

Il cattivo odore delle salviette potrebbe dipendere dalla composizione del materiale tessile. La presenza di sostanze sintetiche rende particolarmente sgradevole l’odore che da esse proviene soprattutto dopo un uso frequente. Il primo passo da compiere pertanto sarebbe quello di acquistare prodotti di ottima fattura che non contengano fibre sintetiche. Inoltre occorre prestare molta attenzione all’asciugatura perché spesso l’odore di muffa deriva dal fatto che gli asciugamani sono ancora umidi. Se non si completa il processo di asciugatura è inevitabile che, soprattutto le salviette in microfibra, abbiano un odore respingente. Conviene pertanto inserire nell’asciugatrice soltanto la biancheria da bagno in spugna di cotone e stendere all’aria aperta quella in microfibra.

Un ultimo accorgimento che potrebbe conservare il profumo di detersivo e ammorbidente consiste nel non lasciare per lungo tempo i panni in lavatrice dopo il lavaggio. Ciò perché il grado di umidità all’interno del cestello è molto elevato e contribuirebbe ad impregnare i panni di quel caratteristico odore di muffa. Pertanto si consiglia di programmare il lavaggio in un momento in cui si possa subito trasferire il bucato in asciugatrice o stenderlo all’aria.

