Depositare i cibi in frigorifero comporta spesso delle conseguenze poco piacevoli. Sarà capitato a molti di aprire l’anta e ritrovarsi assaliti da una puzza di marcio nauseante. Dalle verdure come il cavolfiore, la cipolla o l’aglio fino al pesce o alla carne, sono tanti gli alimenti che presentano cattivi odori. A volte sono talmente forti che diventa davvero difficili eliminarli anche quando l’alimento non è più presente sul ripiano del refrigeratore. Per fortuna esistono delle semplici soluzioni che consentono di mettere un punto fermo su simili problemi.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici perennemente in funzione nelle nostre case. Per questo richiede particolari attenzioni che riguardano tanto la pulizia quanto i consumi. A proposito di consumi i Tecnici di ProiezionidiBorsa hanno illustrato alcuni suggerimenti su come ridurre lo spreco di elettricità quando si usa il frigo. I dettagli sono consultabili nell’articolo “L’errore che molti commettono con questo elettrodomestico e che causa una mazzata sulla bolletta dell’elettricità”.

Cosa fare invece per i cattivi odori? Per eliminare la puzza in frigorifero basta un comunissimo minerale come l’argilla. Tutti stanno dicendo addio ai cattivi odori in frigo di pesce, carne o marcio grazie a questo straordinario trucco naturale che sta spopolando. L’argilla verde è un minerale utilizzato in moltissimi ambiti. Si utilizza per creare delle perfette maschere dermopurificanti e detox per il viso, ma si presta bene anche per molti impieghi casalinghi. L’argilla verde è una miscela di composti di origine minerale che si originano dell’erosione delle rocce granitiche. Questa sua particolare costituzione la rende una polvere mineraria dalle proprietà uniche e straordinarie. Questo la rende un’ottima alleata in cucina in quanto la si può utilizzare per assorbire i cattivi odori presenti nel frigo seguendo un semplice procedimento.

Impiegare l’argilla verde per togliere definitivamente la puzza dal frigorifero di casa è davvero semplice. Tutto quello che si deve fare è prendere una manciata di argilla e metterla in una coppetta. Aggiungere alla polvere qualche goccia di olio essenziale dell’aroma che più si preferisce. In questi casi è consigliabile utilizzare un olio essenziale di agrumi il cui odore risulta piuttosto gradevole. Mescolare bene e lasciar assorbire la parte liquida. Riporre la coppetta in frigo e lasciare agire per qualche ora. Questo deodorante naturale spazzerà via tutte quelle sgradevoli puzze che provengono dal frigo senza l’utilizzo di sostanze chimiche e nocive. Ecco perché tutti stanno dicendo addio ai cattivi odori in frigo di pesce, carne o marcio grazie a questo straordinario trucco naturale che sta spopolando.

