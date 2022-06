Le piante per molti sono diventate parte integrante della casa a partire dalle chiusure dovute alla pandemia. Infatti, il maggiore tempo libero ha portato tanti a scoprire il giardinaggio e l’universo verde. Si sarà ormai capito che ogni pianta ha bisogni particolari e che non è possibile adottare i medesimi comportamenti con tutte. Alcune dovranno essere irrigate con più frequenza, altre ameranno l’umidità mentre altre ancora i luoghi luminosi. Ci sono, poi, alcuni esemplari che patiranno se sistemati al sole diretto e che, di conseguenza, preferiranno luoghi ombreggiati.

Saranno proprio queste piante a venire incontro a tutti coloro che possiedono un giardino o un balcone esposto a Nord. Queste 3 idee per balconi fioriti tutta l’estate anche all’ombra prevedono piante che hanno bisogno di luce ma non dei raggi diretti del sole. Oggi non si tratterà delle classiche ortensie ma di piante come la Lobelia, il Coleus e la Scaevola. Ideali per una terrazza in ombra alla quale sapranno donare bellezza e colori unici.

3 idee per balconi fioriti tutta l’estate anche all’ombra con queste piante in vaso resistenti al caldo favolose come le ortensie

La Lobelia è una pianta facile da coltivare ma molto decorativa con i suoi fiori colorati. Si potranno scegliere esemplari dai fiori viola, azzurri, blu, bianchi ma anche rossi. Per quanto riguarda le cure, come si scriveva, dovranno essere sistemate in un luogo ombreggiato e mai esposto ai raggi diretti del sole. Inoltre, durante il periodo estivo si consiglia di bagnare con regolarità almeno un paio di volte alla settimana. Questo permetterà al substrato di mantenersi umido, fattore necessario per far crescere al meglio la Lobelia. Se in estate potrà stare all’esterno nel periodo invernale, invece, dovrà essere riparata all’interno. Infatti, ama il caldo ma teme molto le temperature rigide che potrebbero anche ucciderla.

Coleus

Tra le piante migliori da sistemare su una terrazza in ombra troviamo il Coleus. Una pianta che, se curata a dovere, saprà regalare molte soddisfazioni. Richiede annaffiature quasi quotidiane durante l’estate e concimazione. Tenderà a svilupparsi molto in altezza, per rendere la pianta più compatta si consiglia di tagliare la parte superiore e gli steli floreali, ove presenti. Sarà anche molto semplice riprodurla utilizzando le parti potate.

Scaevola

Da ultima si tratterà della Scaevola, pianta utilizzata per tappezzare aiuole e vasi appartenente alla famiglia delle Goodeniaceae. Nelle regioni dove l’inverno è rigido se ne consiglia la coltivazione in vaso. Infatti, in piena terra tenderà a deperire appena le temperature scenderanno al di sotto dei 10 gradi. Richiede pochissime cure e regalerà fioriture abbondanti dalla primavera alla fine dell’estate. Le irrigazioni dovranno essere regolari ma non eccessive e ogni due anni si dovrà procedere con un rinvaso. Si adatta bene sia ad un’esposizione in ombra che al sole, questo influenzerà solamente la produzione di fiori.

