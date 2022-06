Il Mondo è bello perché è vario. C’è chi vede tutto rosa e cuoricini ovunque e chi, invece, vede solo il buio e l’oscurità.

Tra l’uno e l’altro estremo esiste una via di mezzo che però, talvolta, tende verso uno dei due poli opposti.

Non si può essere sempre positivi, così come non si può essere sempre cupi, tristi e negativi. Gli eccessi vanno male in ogni caso ed ecco che sarebbe bene mantenere una certa moderazione.

Tuttavia, sembra che la visione della vita nera e pessimistica vinca su quella positiva e piena di fiorellini.

Sarà colpa del Covid con i suoi due anni di pandemia, sarà il periodo storico che stiamo attraversando o sarà soltanto un tratto caratteriale. Resta il fatto che in tanti sembrano soffrire negli ultimi tempi di una sindrome molto particolare, diversa dalle solite che conosciamo.

Una sindrome che non porta problemi organici ma che rende le giornate più pesanti di quanto forse non lo siano effettivamente. Vediamo di quale si tratta e come capire se ne stiamo soffrendo.

Chi ha paura del futuro e vede tutto nero potrebbe soffrire di questa sindrome dal nome mitologico

Parliamo della sindrome di Cassandra, tratta dal mito greco e ripresa più tardi in ambito psicologico.

Secondo la leggenda, Cassandra portava su di sé la croce di non essere mai creduta. Le sue profezie, per lo più nefaste, corrispondevano al vero ma nessuno le dava credito.

Quando si parla di Cassandra in campo psicologico, ci si riferisce ad una persona che prevede eventi negativi senza che gli altri le credano mai. Il risultato è una forte frustrazione e svalutazione di sé, per cui il soggetto si sente inutile e continuamente sminuito.

A parte i periodi più o meno negativi della propria vita, la sindrome può trovare origine nell’infanzia e nelle dinamiche personali di ciascuno.

Chi ne soffre ha una bassa considerazione di se stesso, ha paura e vede il futuro in modo negativo. Inoltre, una conseguenza della sindrome attiene alla cosiddetta profezia che si autoavvera, dove la paura finisce per trasformarsi in realtà. Ciò significa che il timore di compiere degli errori porta “Cassandra” a commetterli per davvero.

Possibili soluzioni

Tra le possibili soluzioni al problema vi è certamente un supporto psicoterapeutico, ma non è tutto. Anche intraprendere attività piacevoli e allegre, specialmente se svolte in buona compagnia, può rappresentare un valido sostegno. Sfogarsi e liberarsi dalle proprie paure è il modo migliore per vivere in pace con la propria persona, senza farsi schiacciare dal peso dei pensieri.

Chi ha paura del futuro ha la possibilità di uscire dal tunnel e scorgere di nuovo un barlume di speranza.

