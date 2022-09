L’arrivo dell’autunno riserva importanti cambiamenti non solo nel ciclo naturale. Anche a livello astrale, infatti, saremo sicuri di non annoiarci.

Alcuni segni incontreranno difficoltà sul lavoro o avranno delle novità a cui faranno meglio ad adattarsi. È anche vero, però, che pochi fortunati vedranno arrivare i frutti del loro lavoro riuscendo a realizzare quei progetti che erano a lungo nel cassetto.

L’oroscopo di ottobre porta problemi sul lavoro ma tanto amore a certi segni

Quando si tratta di novità, il segno della Vergine comincia già a stressarsi. Infatti, le nuove situazioni risvegliano in lei le sue insicurezze. Ecco perché farebbe meglio a prepararsi per affrontare le prossime settimane in modo proficuo. Infatti, ci sono in arrivo diverse novità, che potrebbero anche presentare qualche ostacolo sul lavoro.

Lo Scorpione, invece, dovrà andare coi piedi di piombo, perché alcune novità a livello professionale richiederanno molta attenzione. Alcune sue scelte potrebbero anche cambiare radicalmente il suo prossimo futuro.

Il Sagittario, invece, incontra più stabilità nella vita lavorativa, ma questo equilibrio a ottobre potrebbe rivelarsi difficile da mantenere. Fortunatamente, la maggior parte avranno un partner in grado di dare tutto il supporto necessario.

Il Capricorno dovrà invece rimboccarsi le maniche, perché particolari situazioni lo costringeranno spesso a fare un passo indietro. Fortunatamente, la determinazione non gli manca e alla fine dell’anno i risultati arriveranno.

Un discorso simile riguarda anche l’Ariete, che si troverà fra le mani diverse situazioni difficili, sia a casa che al lavoro. In questo caso, l’importante è evitare i colpi di testa.

Anche per i Gemelli il consiglio è di procedere con cautela, dal momento che il processo intrapreso ha delle tappe forzate. Ergo, questo segno farebbe meglio a controllare la sua smania di fare e seguire il ritmo giusto.

Tempeste e splendidi tramonti in amore

Per quanto riguarda il lato sentimentale, la Bilancia prenderà finalmente una decisione difficile. Questo, però, gli permetterà di aprire un nuovo capitolo che era ormai tempo di aprire.

Anche i Pesci saranno aperti alle novità in arrivo, non solo sul lavoro ma anche a casa. Fortunatamente, questo aumenterà l’intimità con il proprio partner e la comprensione con gli altri.

Ugualmente, il Cancro farà tante nuove esperienze, ma da queste non verrà niente di definitivo.

Per gli ultimi 3 segni, invece, l’amore potrebbe riservare qualche difficoltà, a cominciare dall’Acquario. Il Leone invece affronterà momenti di vera e propria crisi nella coppia. Per il Toro ottobre riserverà tante sfide, non solo in amore, ma anche sul lavoro, sullo studio e in famiglia.

Insomma, l’oroscopo di ottobre porta problemi ad alcuni segni, ma riserva piacevoli sorprese ad altri, così è la vita. Alcuni, però, potrebbero ancora riuscire ad approfittare della buona sorte a settembre.

