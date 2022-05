Certe volte guardiamo con occhi sognanti quelle splendide case che appartengono agli attori del cinema. O anche solo a nostri conoscenti, che hanno fatto un consistente investimento immobiliare. Si tratta di ville che a noi sembrano stratosferiche, con molte stanze e giardini grandi come parchi. E che ci fanno quasi vergognare di abitare in un appartamento piccolissimo, dove il soggiorno confina con l’angolo cottura.

Forse non lo sappiamo, ma anche un ambiente di dimensioni contenute può diventare invidiabile. E questo se è arredato con stile. Le scelte giuste possono infatti trasformare quello che per noi è un micro spazio in una vera e propria casa da sogno. Ecco 3 idee geniali per arredare un soggiorno piccolo con annesso angolo cucina e farlo diventare sofisticato e di stile.

Colori, tavolo, arredo e sedute collegate

Possiamo rendere il nostro piccolo spazio, tra soggiorno e cucina, un luogo davvero chic. E possiamo farlo facilmente, prendendo in considerazione 3 punti chiave su cui lavorare. Si tratta dei colori, dell’arredo che comprende la seduta a tavola e della seduta da relax. Scopriamo le 3 idee che sfruttano queste importanti considerazioni.

3 idee geniali per arredare un soggiorno piccolo con angolo cottura e farlo diventare un ambiente sofisticato da fare invidia

Per arredare con stile un piccolo soggiorno con angolo cottura, da fare invidia e da copiare, puntiamo sui colori. Scegliamo toni chiari per soffitto, muri e pavimenti, in modo che la luce permei l’intero ambiente. Dosiamo almeno due tonalità calde, per valorizzare la stanza, e giochiamo su punti luce sparsi. Questo trucco cambierà la percezione dello spazio e la sua prospettiva. Concentriamoci poi sul tavolo-arredo. Organizziamo un piano che possa avere sia una funzione di appoggio fisso che di divisore dei due ambienti. Otterremo un banco perfetto, utile sia per le preparazioni in cucina che come tavolo da pranzo. A questo possiamo abbinare degli sgabelli alti.

L’ultima idea di arredo punta infine a valorizzare la seduta relax, quella del soggiorno. Scegliamo una seduta lungo la parete ma collegata ai mobili della cucina. Questa può creare un angolo a L dalla parte opposta. Rivestiamola con comodi cuscini, per il massimo comfort e la più attraente eleganza. Grazie a questi consigli, sarà il nostro piccolo spazio personale il più invidiato da tutti.

