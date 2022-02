Quando si parla di arredo può capitare facilmente di pensare subito ai mobili. Ci sono aspetti da considerare prima ancora dell’arredo per disegnare il quadro immaginario perfetto della nostra casa ideale.

Da dove partire per arredare casa quando le idee scarseggiano? Rendiamo armonioso e di tendenza un appartamento nuovo oppure uno da rinnovare cambiandogli completamente aspetto. Spesso in quest’ultimo caso concentriamo l’attenzione su ciò che non ci piace piuttosto che pensare a come lo vorremmo. Dobbiamo considerare aspetti come seguire le tendenze del momento, tenere conto dello spazio disponibile e valorizzarlo al meglio.

3 idee furbe per spendere poco e arredare casa in modo originale: scegliere il tema

Possiamo essere originali personalizzando il colore delle pareti o l’impianto d’illuminazione del nostro appartamento.

Preferiamo le pareti colorate o il bianco monocolore su cui giocare con adesivi murales di paesaggi o frasi massime che fanno al caso nostro? Questa è una delle prime decisioni da prendere.

Se vogliamo appendere quadri o fotografie raggruppiamoli su una parete della stanza. L’altezza giusta è a 160 cm da terra e non troppo in alto. Creiamo movimento con alternanza di quadri, foto e capolavori dei nostri bambini pittori se ne abbiamo. Ricerchiamo un ordine per colore, stile o dimensioni.

Usiamo per iniziare 3 idee furbe per spendere poco e arredare seguendo le tendenze ma con un tocco di originalità. Disegniamo e coloriamo la nostra casa o l’ambiente da rinnovare per come desideriamo che diventi. Se lo facciamo siamo già a metà dell’opera. Concentriamoci su colore, illuminazione e primo ambiente che incontriamo, l’ingresso.

L’ingresso

L’ingresso è il punto della casa dove confluiscono tante energie. E se la luce è energia qui è bene investire in illuminazione con dei faretti. Piccoli angoli o rientranze possono risultare bellissimi e accoglienti grazie ad accessori vivaci e colorati.

L’ingresso è il primo ad accogliere noi e i nostri ospiti una volta varcata la soglia. Coloriamone una parete: il rosa è il colore della convivialità, l’azzurro e il verde trasmettono calma. Se vogliamo il bianco monocromatico dedichiamoci a riempirlo con la scelta di un adesivo murale, di un quadro o una foto abbastanza grandi da evocare lo spazio aperto e la libertà. Questo aspetto farà sembrare più grande il nostro ingresso e farà sentire a proprio agio noi e gli ospiti.

Un altro trucco è creare un piccolo spazio dove poter appoggiare gli oggetti appena entrati in casa scegliendo tra mobiletti, panche, cassettiere o mensole sfalsate. Meglio tenere separato lo spazio dedicato alla nostra quotidianità svuota tasche da quello dedicato agli ospiti. Offriamogli sicurezza nel sapere dove sistemare le proprie cose per il tempo della visita. Per mantenere dentro casa tutta l’energia evitiamo di sistemare specchi davanti o vicino alla porta d’ingresso. Appendiamoli lontano da finestre e porte d’ingresso.